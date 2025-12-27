這不只是一場23分的主場潰敗，更是總教練JJ瑞迪克（JJ Redick）公開攤牌、直指球隊文化與態度出現嚴重問題的關鍵時刻，也讓外界普遍解讀為「交易即將到來」的前兆。

事實上，自12月以來，湖人防守效率已滑落至聯盟倒數第3，近10戰失分高達場均121.4分，戰績僅4勝6敗，完全不像一支以季後賽為目標的球隊

▲唐西奇同樣罕見表態，坦言現況「一定得改變」，並認同瑞迪克對球隊「不舒服」的要求。（圖／美聯社／達志影像）

在NBA美國職籃（National Basketball Association）聖誕大戰慘敗給休士頓火箭後，洛杉磯湖人已吞下三連敗，且諸多問題浮現。在輸球賽後，瑞迪克罕見動怒，且毫不掩飾對球隊表現的失望。他直言，湖人目前最大的問題不是戰術，而是態度與執行力。瑞迪克更預告，接下來的訓練與會議都將「非常不舒服」，並強調自己不會再容忍接下來53場比賽出現同樣狀況。這番話並非一時情緒宣洩。盧卡．唐西奇（Luka Doncic）、奧斯汀．里夫斯（Austin Reaves）與雷霸龍．詹姆斯（LeBron James）陸續回歸，湖人整體輪廓仍顯得遲緩且單調。進攻端高度依賴三人輪流單打，球的流動性不足，使湖人本季助攻數排名聯盟第27、出手數更是墊底。相較之下，火箭在主帥伊梅．烏多卡（Ime Udoka）帶領下，展現高度侵略性與身體對抗，從五五波球、輪轉防守到卡位拚搶全面壓制湖人。當外線手感下降時，湖人缺乏足夠運動能力與防守韌性去支撐比賽，問題被無限放大。輸球後，唐西奇同樣罕見表態，坦言現況「一定得改變」，並認同瑞迪克對球隊「不舒服」的要求。當球隊門面球星與總教練同時對外釋放不滿訊號，壓力自然轉向總管羅伯．佩林卡（Rob Pelinka）。距離交易大限僅剩不到6週，湖人卻面臨殘酷現實：可動用資產極為有限。到期合約如蓋比．文森（Gabe Vincent）、馬克西．克萊伯（Maxi Kleber）單獨幾乎沒有市場價值；年輕側翼傑克．拉拉維亞（Jake LaRavia）雖有投射潛力，但防守不穩，難以成為主菜。八村壘（Rui Hachimura）握有1800萬美元（約新台幣5.7億元）到期合約，被視為最可能成為交易籌碼的人選，但市場回饋始終有限。至於外界點名的理想型3D側翼，如安德魯．威金斯（Andrew Wiggins）、赫伯．瓊斯（Herb Jones），要價皆遠高於湖人現有籌碼。更大的難題仍在後頭。詹姆斯擁有完整不可交易條款，且其陣營已明確表態本季不會離隊；里夫斯則預計在休賽季跳脫合約，成為完全自由球員。湖人雖可提出5年2.41億美元（約新台幣75億元）續約，但這也意味唐西奇與里夫斯兩人薪資將長期鎖死超過1億美元（約新台幣31億元），建隊彈性大幅受限。在戰力短期難以補強、長期結構又充滿風險的情況下，瑞迪克這次「不舒服」的爆發，不只是情緒宣洩，更像是一記拍在管理層桌上的呼喚。