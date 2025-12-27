根據《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）報導，達拉斯獨行俠球星戴維斯（Anthony Davis）在聖誕大戰中僅打10分鐘就退場的傷勢是輕微腹股溝拉傷，預計將缺席接下來的數場比賽。這對於目前戰績僅12勝20敗、正處於季後賽邊緣掙扎的獨行俠而言，無疑是沉重的一擊。
聖誕大戰傷退 腹股溝痙攣引發舊疾隱憂
現年 32 歲的戴維斯是在昨日對陣金州勇士的第2節剩下8分50秒時受傷。當時他試圖全速衝刺接應長傳，隨後便出現一跛一跛的狀況，並主動要求下場治療。球團在半場休息後隨即宣布其因「右腹股溝痙攣」提前退場，全場僅留下 3 分、3 籃板與 2 阻攻的數據。
目前戴維斯被球團列入每日觀察名單（Questionable），暫定為「右內收肌痠痛」。考量到戴維斯的傷病史，獨行俠官方採取極度謹慎的態度，不排除讓他多休息幾場以確保完全康復。
對獨行俠而言，戴維斯是否在陣中對勝率有顯著影響。數據顯示，本季戴維斯出賽時獨行俠戰績為8勝8敗，反之在他缺陣時，戰績僅為慘淡的4勝12負。
關鍵交易籌碼 健康狀況牽動獨行俠重建路
目前獨行俠以12勝20敗位居西區第11名。由於戴維斯被視為球隊在交易截止日前的重要籌碼，這次的腹股溝傷勢恐將影響其市場價值。值得一提的是，在昨日聖誕大戰的轉播期間，NBA傳奇球星、現任球評查爾斯．巴克利（Charles Barkley）在ESPN節目中毫不保留地表達不滿，直指獨行俠必須正視現實。他認為，戴維斯的傷病史已非短期問題，而是結構性風險。
巴克利直言：「獨行俠現在麻煩大了，因為很明顯，安東尼．戴維斯再怎麼偉大，他都不可能長時間保持健康，球隊必須做出決定。」這番話迅速在美國媒體與社群平台發酵，也再度點燃戴維斯是否該被交易的討論。接著巴克利更是認為如今獨行俠的建隊核心應該鎖定弗拉格（Cooper Flagg）。
獨行俠接下來將前往客場挑戰薩克拉門托國王，在缺少內線核心的情況下，教練團如何排兵佈陣以維持競爭力，將是球隊能否止跌回升的關鍵。
消息來源：《ESPN》
「唐西奇交易案」指標人物 戴維斯耐戰力成焦點戴維斯自今年二月成為獨行俠換走當家球星唐西奇（Luka Doncic）的交易籌碼以來，始終受困於肌肉拉傷問題。上個賽季，他加盟後因傷缺席了33場比賽中的24場；本季至今也已因左小腿拉傷缺席了14場比賽。數據顯示，在戴維斯長達14年的生涯中，有11個賽季缺課超過14場，耐戰能力一直是他職業生涯中最大的致命傷。
