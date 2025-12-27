NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人近期深陷防守泥淖，在總教練瑞迪克（JJ Redick）帶領下，防守端表現低於聯盟平均。針對此困境，《ESPN》知名記者麥克馬洪（Tim MacMahon）在最新的《Hoop Collective》節目中提出了一個大膽的解決方案。他建議湖人考慮向達拉斯獨行俠提出交易，迎回昔日奪冠功臣戴維斯（Anthony Davis）。
湖人防守黑洞超大 ESPN名記視AD為最佳解藥
麥克馬洪在節目中直言，湖人若想解決目前的防守危機，最直接的方法就是找回那位年度防守球員等級的長人：「我有一個解決方案，他們可以交易一位長年入選最佳防守陣容的大個子。給獨行俠打個電話吧，告訴他們：『嘿，我們要找回AD。』」
儘管戴維斯在聖誕大戰剛受傷，但麥克馬洪認為，考量到湖人過去10場場均失分121.4分，防守效率已跌至全聯盟第24，這種風險或許值得一試。對此，資深記者溫霍斯特（Brian Windhorst）也幽默補上一句建議：「只要別再讓他打中鋒就好。」這番話暗指了戴維斯在湖人首度效力期間，一直希望能回歸大前鋒位置以減輕身體負擔的陳年議題。
AD聖誕再傳傷情 「耐戰力」成重返洛城最大阻礙
然而，這項大膽提議在執行層面或許有些困難。現年32歲的戴維斯在剛結束的聖誕大戰中僅上場11分鐘，便因右腹股溝拉傷退場，全場僅留下3分、2阻攻。這是他轉戰獨行俠後多次遭遇肌肉傷勢的最新一例，也再次引發外界對他健康狀況的疑慮。
即便如此，戴維斯本季在健康時依然保持極高的攻守效率。他在出賽的16場比賽中，場均貢獻20.5分、10.9籃板、1.6阻攻，投籃命中率高達52.1%。麥克馬洪認為，這種攻守兩端的影響力，正是目前三連敗中的湖人最缺乏的穩定性。
兩軍各陷泥淖 交易截止日前動向受矚
目前湖人正處於三連敗陰霾，瑞迪克在聖誕大戰慘敗給火箭23分後，公開批評球隊缺乏職業態度與足夠的贏球渴望。而獨行俠方面，目前12勝20負的戰績僅列西區第11，球團正處於圍繞新星弗拉格（Cooper Flagg）重建與「win now」的十字路口。
麥克馬洪的提議雖屬假設性討論，但卻精確點出了湖人與獨行俠兩大豪門當前的焦慮。隨著交易截止日（Trade Deadline）腳步接近，戴維斯是否會上演「洛城重逢記」，不免讓人有所期待。
消息來源：《Hoop Collective》
我是廣告 請繼續往下閱讀
麥克馬洪在節目中直言，湖人若想解決目前的防守危機，最直接的方法就是找回那位年度防守球員等級的長人：「我有一個解決方案，他們可以交易一位長年入選最佳防守陣容的大個子。給獨行俠打個電話吧，告訴他們：『嘿，我們要找回AD。』」
儘管戴維斯在聖誕大戰剛受傷，但麥克馬洪認為，考量到湖人過去10場場均失分121.4分，防守效率已跌至全聯盟第24，這種風險或許值得一試。對此，資深記者溫霍斯特（Brian Windhorst）也幽默補上一句建議：「只要別再讓他打中鋒就好。」這番話暗指了戴維斯在湖人首度效力期間，一直希望能回歸大前鋒位置以減輕身體負擔的陳年議題。
AD聖誕再傳傷情 「耐戰力」成重返洛城最大阻礙
然而，這項大膽提議在執行層面或許有些困難。現年32歲的戴維斯在剛結束的聖誕大戰中僅上場11分鐘，便因右腹股溝拉傷退場，全場僅留下3分、2阻攻。這是他轉戰獨行俠後多次遭遇肌肉傷勢的最新一例，也再次引發外界對他健康狀況的疑慮。
即便如此，戴維斯本季在健康時依然保持極高的攻守效率。他在出賽的16場比賽中，場均貢獻20.5分、10.9籃板、1.6阻攻，投籃命中率高達52.1%。麥克馬洪認為，這種攻守兩端的影響力，正是目前三連敗中的湖人最缺乏的穩定性。
兩軍各陷泥淖 交易截止日前動向受矚
目前湖人正處於三連敗陰霾，瑞迪克在聖誕大戰慘敗給火箭23分後，公開批評球隊缺乏職業態度與足夠的贏球渴望。而獨行俠方面，目前12勝20負的戰績僅列西區第11，球團正處於圍繞新星弗拉格（Cooper Flagg）重建與「win now」的十字路口。
麥克馬洪的提議雖屬假設性討論，但卻精確點出了湖人與獨行俠兩大豪門當前的焦慮。隨著交易截止日（Trade Deadline）腳步接近，戴維斯是否會上演「洛城重逢記」，不免讓人有所期待。