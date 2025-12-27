NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人在聖誕大戰慘敗後再度迎來噩耗。根據美媒《ClutchPoints》今（27）日最新報導指出，陣中明星後衛「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）因左小腿腓腸肌二級拉傷，預計將至少缺席未來的四周賽事。這對於正陷於三連敗泥淖、急需重回正軌的紫金軍團而言，無疑是極為沉重的打擊。
聖誕大戰小腿傷勢復發 恐缺席整個1月
里夫斯在昨日對陣休士頓火箭的聖誕大戰中，僅出賽15分鐘便感覺到小腿不適，半場結束後被球團正式排除在出賽名單之外。事實上，里夫斯先前才因輕微的小腿拉傷缺席3場比賽，周一對陣太陽才剛傷癒復出，不料在聖誕夜的高強度對抗下再度受傷。
湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）在賽後透露，里夫斯當時明顯感覺到異狀，醫療團隊隨即決定讓他停賽。里夫斯本季打出生涯年，場均貢獻26.6分、6.3次助攻、5.2顆籃板，日前瑞迪克才公開為他拉票，認為他絕對有資格首度入選全明星賽，如今突如其來的重傷恐讓他缺席整個1月的賽程。
唐西奇發聲力挺 籲里夫斯謹慎面對「危險小腿傷」
對於隊友的傷勢，曾因類似傷病缺陣超過一個月的球星唐西奇（Luka Doncic）昨日也以過來人身份給予建議。唐西奇表示：「我非常了解小腿受傷的痛苦，那一點都不好玩。我會全力支持他，但小腿傷勢非常危險且容易反覆，我告訴他一定要花足夠的時間康復，千萬不能操之過急。」
湖人深陷泥淖 明星賽前考驗陣容深度
湖人目前正處於低潮，不僅防守端漏洞百出，進攻端也因里夫斯的缺陣失去了一名及高效率的進攻發動機。在昨日敗給火箭後，瑞迪克曾憤怒批評球員「贏球渴望不足」，如今失去場均27分的核心火力，湖人的陣容深度將面臨嚴峻考驗。
里夫斯預計將在四周後進行重新評估，這意味著他將錯過接下來對陣國王、灰熊等西區強敵的關鍵比賽。這則消息在湖人官方社群發布後引發熱議，球迷紛紛留言為這位落選秀出身的明星護法祈禱，希望他能徹底康復，避免傷病影響長遠的職業生涯。
