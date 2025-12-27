在NBA美國職籃（National Basketball Association）進入高分年代，進攻效率持續飆升，聯盟平均進攻效率已來到116.6，寫下近年新高。不過，進攻盛世的另一面，卻是防守品質的全面下滑。即便仍有如伊凡．莫布里（Evan Mobley）、切特．霍姆葛倫（Chet Holmgren）與亞歷克斯．卡魯索（Alex Caruso）等防守標竿存在，整體防守強度與移動量，已明顯不如以往。
根據NBA官網進階球員追蹤數據，聯盟統計出本季「防守端移動速度最慢」的球員名單，洛杉磯湖人竟有三名主力同時入榜，防守隱憂再度被放大檢視。
湖人防守數據雪上加霜 三巨頭速度全被點名
湖人目前團隊防守效率為118.1，僅排聯盟第25名，已屬後段班水準。如今再從球員層級來看，盧卡．唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）與奧斯汀．里夫斯（Austin Reaves）全數名列防守移動速度最慢前十，顯示湖人防守問題並非單一戰術，而是結構性困境。
此項數據主要衡量球員在防守時，跟防對位球員所涵蓋的平均移動距離與速度，某種程度也反映出防守投入度與橫向移動能力。
NBA本季防守端移動速度最慢前十名（至少出賽10場）
巨星負擔與取捨 慢不等於無效但代價浮現
榜單中的名字並不全然令人意外。哈登長年以進攻見長，防守端移動速度居首並不讓人驚訝；約基奇受限於體型與爆發力，本就不是以橫向速度取勝，但他能以進攻效率與關鍵時刻的判斷力彌補不足。
真正值得湖人警惕的仍是唐西奇與詹姆斯同時名列前段。唐西奇休賽季體態調整一度讓外界期待其防守進化，但實際比賽中，儘管橫移略有改善，整體投入度與速度仍不足以支撐高強度防守。至於已年滿40歲的詹姆斯，年齡確實是不可忽視的因素，但其防守移動下降，對整體輪轉與補防影響甚鉅。
里夫斯的上榜，則再次突顯湖人後場防守壓力。他與唐西奇同時將重心放在進攻創造時，防守端自然付出代價，讓湖人整體防守更顯吃緊。
速度不是唯一標準 但湖人已無忽視空間
值得強調的是，防守速度並非衡量防守價值的唯一指標，場上溝通、防守站位與籃球智商，仍能彌補移動能力不足。例如榜單中出現的杰倫．布朗，依舊被視為聯盟頂級側翼防守者，其角色與任務配置，才是解讀數據的關鍵。
然而，對湖人而言，當三名進攻核心同時在防守移動數據中名列後段，問題已不再只是「體系」或「策略」，而是是否願意在攻守之間重新做出取捨。
消息來源：《ClutchPoints》
更多NBA相關新聞：
NBA／湖人雙槍超爆笑！唐西奇聖誕節致信里夫斯：恭喜成為我鐵粉
NBA／弗拉格首登聖誕大戰！打破「詹皇」兩項紀錄 嘴綠也盛讚
NBA／柯瑞在聖誕大戰「連換3雙球鞋」 致敬艾佛森、科比與湯普森
我是廣告 請繼續往下閱讀
湖人目前團隊防守效率為118.1，僅排聯盟第25名，已屬後段班水準。如今再從球員層級來看，盧卡．唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）與奧斯汀．里夫斯（Austin Reaves）全數名列防守移動速度最慢前十，顯示湖人防守問題並非單一戰術，而是結構性困境。
此項數據主要衡量球員在防守時，跟防對位球員所涵蓋的平均移動距離與速度，某種程度也反映出防守投入度與橫向移動能力。
NBA本季防守端移動速度最慢前十名（至少出賽10場）
|排名
|球員
|防守移動速度
|1
|詹姆斯．哈登（James Harden）
|3.42
|2
|凱文．杜蘭特（Kevin Durant）
|3.47
|3
|盧卡．唐西奇（Luka Doncic）
|3.47
|4
|雷霸龍．詹姆斯（LeBron James）
|3.48
|5
|尼可拉．約基奇（Nikola Jokic）
|3.51
|6
|多諾萬．米契爾（Donovan Mitchell）
|3.61
|7
|德文．布克（Devin Booker）
|3.62
|8
|奧斯汀．里夫斯（Austin Reaves）
|3.64
|9
|傑夫．葛林（Jeff Green）
|3.65
|10
|杰倫．布朗（Jaylen Brown）
|3.66
巨星負擔與取捨 慢不等於無效但代價浮現
榜單中的名字並不全然令人意外。哈登長年以進攻見長，防守端移動速度居首並不讓人驚訝；約基奇受限於體型與爆發力，本就不是以橫向速度取勝，但他能以進攻效率與關鍵時刻的判斷力彌補不足。
真正值得湖人警惕的仍是唐西奇與詹姆斯同時名列前段。唐西奇休賽季體態調整一度讓外界期待其防守進化，但實際比賽中，儘管橫移略有改善，整體投入度與速度仍不足以支撐高強度防守。至於已年滿40歲的詹姆斯，年齡確實是不可忽視的因素，但其防守移動下降，對整體輪轉與補防影響甚鉅。
里夫斯的上榜，則再次突顯湖人後場防守壓力。他與唐西奇同時將重心放在進攻創造時，防守端自然付出代價，讓湖人整體防守更顯吃緊。
值得強調的是，防守速度並非衡量防守價值的唯一指標，場上溝通、防守站位與籃球智商，仍能彌補移動能力不足。例如榜單中出現的杰倫．布朗，依舊被視為聯盟頂級側翼防守者，其角色與任務配置，才是解讀數據的關鍵。
然而，對湖人而言，當三名進攻核心同時在防守移動數據中名列後段，問題已不再只是「體系」或「策略」，而是是否願意在攻守之間重新做出取捨。
消息來源：《ClutchPoints》
更多NBA相關新聞：
NBA／湖人雙槍超爆笑！唐西奇聖誕節致信里夫斯：恭喜成為我鐵粉
NBA／弗拉格首登聖誕大戰！打破「詹皇」兩項紀錄 嘴綠也盛讚
NBA／柯瑞在聖誕大戰「連換3雙球鞋」 致敬艾佛森、科比與湯普森