在NBA美國職籃（National Basketball Association）進入高分年代，進攻效率持續飆升，聯盟平均進攻效率已來到116.6，寫下近年新高。不過，進攻盛世的另一面，卻是防守品質的全面下滑。即便仍有如伊凡．莫布里（Evan Mobley）、切特．霍姆葛倫（Chet Holmgren）與亞歷克斯．卡魯索（Alex Caruso）等防守標竿存在，整體防守強度與移動量，已明顯不如以往。

根據NBA官網進階球員追蹤數據，聯盟統計出本季「防守端移動速度最慢」的球員名單，洛杉磯湖人竟有三名主力同時入榜，防守隱憂再度被放大檢視

▲唐西奇雖然拿到全隊最高的29分，但他是靠著大量出手堆積出來的，全場25投僅7中，三分球14投2中，三分命中率極低。（圖／美聯社／達志影像）
▲唐西奇防守一直是最大罩門之一。（圖／美聯社／達志影像）
湖人防守數據雪上加霜　三巨頭速度全被點名

湖人目前團隊防守效率為118.1，僅排聯盟第25名，已屬後段班水準。如今再從球員層級來看，盧卡．唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）與奧斯汀．里夫斯（Austin Reaves）全數名列防守移動速度最慢前十，顯示湖人防守問題並非單一戰術，而是結構性困境。

此項數據主要衡量球員在防守時，跟防對位球員所涵蓋的平均移動距離與速度，某種程度也反映出防守投入度與橫向移動能力。

NBA本季防守端移動速度最慢前十名（至少出賽10場）

排名 球員 防守移動速度
1 詹姆斯．哈登（James Harden） 3.42
2 凱文．杜蘭特（Kevin Durant） 3.47
3 盧卡．唐西奇（Luka Doncic） 3.47
4 雷霸龍．詹姆斯（LeBron James） 3.48
5 尼可拉．約基奇（Nikola Jokic） 3.51
6 多諾萬．米契爾（Donovan Mitchell） 3.61
7 德文．布克（Devin Booker） 3.62
8 奧斯汀．里夫斯（Austin Reaves） 3.64
9 傑夫．葛林（Jeff Green） 3.65
10 杰倫．布朗（Jaylen Brown） 3.66

巨星負擔與取捨　慢不等於無效但代價浮現

榜單中的名字並不全然令人意外。哈登長年以進攻見長，防守端移動速度居首並不讓人驚訝；約基奇受限於體型與爆發力，本就不是以橫向速度取勝，但他能以進攻效率與關鍵時刻的判斷力彌補不足。

真正值得湖人警惕的仍是唐西奇與詹姆斯同時名列前段。唐西奇休賽季體態調整一度讓外界期待其防守進化，但實際比賽中，儘管橫移略有改善，整體投入度與速度仍不足以支撐高強度防守。至於已年滿40歲的詹姆斯，年齡確實是不可忽視的因素，但其防守移動下降，對整體輪轉與補防影響甚鉅。

里夫斯的上榜，則再次突顯湖人後場防守壓力。他與唐西奇同時將重心放在進攻創造時，防守端自然付出代價，讓湖人整體防守更顯吃緊。

▲NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人今（6）日將做客波士頓塞爾提克，然而湖人賽前宣布，詹姆斯（LeBron James）因右側坐骨神經痛復發與左腳關節炎確定缺陣，這不僅讓湖人戰力再度受到影響，更可能讓詹姆斯連續21年入選年度最佳陣容的紀錄面臨終止。（圖／美聯社／達志影像）
▲已年滿40歲的詹姆斯，年齡確實是不可忽視的因素，但其防守移動下降，對整體輪轉與補防影響甚鉅。（圖／美聯社／達志影像）
速度不是唯一標準　但湖人已無忽視空間

值得強調的是，防守速度並非衡量防守價值的唯一指標，場上溝通、防守站位與籃球智商，仍能彌補移動能力不足。例如榜單中出現的杰倫．布朗，依舊被視為聯盟頂級側翼防守者，其角色與任務配置，才是解讀數據的關鍵。

然而，對湖人而言，當三名進攻核心同時在防守移動數據中名列後段，問題已不再只是「體系」或「策略」，而是是否願意在攻守之間重新做出取捨。

消息來源：《ClutchPoints》
 

