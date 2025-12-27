洛杉磯湖人近況出現起伏，並且出現傷兵潮。持續在交易市場上尋找補強機會，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也似乎在場上欠缺活力，對此ESPN知名球評帕金斯（Kendrick Perkins）認為讓詹姆斯離開湖人可能是現狀最好解方。另外，根據《Forbes》記者Evan Sidery的消息，湖人正「重新接觸」邁阿密熱火，討論關於前鋒威金斯（Andrew Wiggins）的交易可能性，並在2月交易截止日前成為值得關注的動向之一。
詹皇不滿湖人 球評：應該交易他
知名球評在ESPN的《First Take》節目中的言論。表示，詹姆斯離開湖人是最佳的解決方案。帕金斯說：「我再熟悉LeBron不過了，我和他當過隊友，當他在球場上不上心或者是有情緒時，他的肢體語言就會洩露出一切。昨晚他的肢體語言就極差，垂頭喪氣悶悶不樂，在球場上頻繁煩躁地走動，並且頻繁抱怨。」
帕金斯接著表示，「這已經是明顯的事情，勒布朗和湖人的關係已經走到盡頭，他們必須找到解決方法，而最佳的解決方案就是他不再穿上湖人隊服……我知道勒布朗年紀大了，但他知道這套陣容還不成型。」
威金斯數據穩定 合約條件具吸引力
而Sidery指出：「湖人在交易季期間，正再度與熱火就威金斯展開討論。」事實上，威金斯自去年夏天起就被視為湖人的潛在目標之一，但熱火方面自談判初期以來，始終在選秀權要價上態度強硬，並未降低報價。
本季是威金斯效力熱火的第一個完整賽季，他是在去年2月涉及巴特勒（Jimmy Butler）的交易中，被送往邁阿密。至今出賽26場，場均繳出15.8分、4.7籃板、2.8助攻，投籃命中率46.8%、三分球命中率38.8%，表現相當穩定。
此外，威金斯在本季結束後僅剩1年合約，2025-26賽季薪資為2820萬美元，對於有志衝擊季後賽、但又不想承擔長期合約風險的球隊而言，具備不小吸引力。除了湖人外，Sidery也點名密爾瓦基公鹿是另一支值得留意的潛在競逐者。
湖人如何配平薪資？八村壘成關鍵
在交易配平方面，Sidery透露，湖人可以透過八村壘加上一名到期合約來滿足薪資條件。被點名的合約人選包括：
八村壘（1820萬美元）
文森特（Gabe Vincent，1150萬美元）
克雷貝爾（Maxi Kleber，1100萬美元）
是否還需搭配選秀權，仍取決於熱火的最終要價。
交易前景仍存變數
整體而言，湖人確實再度將威金斯納入交易雷達，但真正的關鍵仍在於熱火是否願意降低選秀權要求。在西區競爭激烈、湖人戰力亟需側翼即戰力的背景下，這筆交易是否能在截止日前取得突破，將成為接下來幾周的重要觀察焦點。
消息來源：Evan Sidery、ESPN
交易前景仍存變數
