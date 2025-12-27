我是廣告 請繼續往下閱讀

曾被視為未來禁區支柱、並在2020年NBA美國職籃（National Basketball Association）選秀會以榜眼之姿風光加入金州勇士的中鋒威斯曼（James Wiseman），如今職業生涯卻陷入低潮。印第安那溜馬於今（27）日正式宣布裁掉威斯曼，這已是他本季第二度遭到釋出，未來動向備受關注。身高211公分、體能條件出眾的威斯曼，當年在選秀會上讓勇士寧可放棄後來成為全明星的拉梅羅・鮑爾（LaMelo Ball），選擇將其納入陣中。然而進入聯盟後，威斯曼始終未能穩定展現預期中的宰制力，加上傷病頻繁，發展進度大受影響。威斯曼效力勇士期間不到3個賽季，其中一季因傷整季報銷，最終於2023年被交易至底特律活塞。雖然在活塞曾短暫打出不錯表現，但仍未能站穩輪換位置。上季轉戰溜馬後，更在開幕戰不幸遭遇左腳跟腱撕裂，賽季提前結束，之後又在季中被交易至多倫多暴龍，隨即遭到釋出。本季休賽期，威斯曼再度回到溜馬，不過球隊為調整名單空間，在10月底先行將他釋出。直到12月20日，溜馬才以10天短期合約重新簽回威斯曼，給予他再次證明自己的機會。然而短約期間，威斯曼僅獲得4場出賽機會，其中1場先發，平均上場14.5分鐘，繳出3.3分、2籃板的成績，未能在競爭激烈的前場輪換中脫穎而出。溜馬隨後宣布簽下中鋒米卡・波特（Micah Potter），並同步釋出威斯曼與後衛馬修斯（Garrison Mathews），正式結束雙方的短暫合作。目前溜馬戰績僅6勝24敗，排名東部第14，也是全聯盟倒數第二。對年僅24歲、仍處生涯早期的威斯曼而言，連續遭到釋出無疑是一大警訊，他能否在NBA繼續站穩腳步，或轉往其他聯盟尋求重生，成為接下來外界關注的焦點。