▲最振奮的消息莫過於名記海耶斯（Chris Haynes）透露，塔圖姆的康復進度神速，有望在季後賽前歸隊。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）波士頓塞爾提克今（27）日作客印第安那，儘管面臨當家球星塔圖姆（Jayson Tatum）因跟腱重傷報銷的陰霾，綠衫軍卻用一場恐怖的進攻秀證明，他們非但沒有進入重建期，反而正以「東區新霸主」的姿態席捲聯盟。今日面對處於低迷的溜馬，塞爾提克全隊狂轟140分，終場以140：122輕取對手，豪取4連勝的同時，也讓溜馬吞下難堪的7連敗。比賽開局，主場作戰的溜馬曾展現驚人的外線手感，開局連中5記三分球取得雙位數領先。然而，比賽在第2節塞爾提克外線多點開花，豪瑟（Sam Hauser）、懷特（Derrick White）與西蒙斯（Anfernee Simons）聯手下起三分雨，打出一波13：0的進攻高潮，單節轟下驚人的47分，半場結束便反超並建立14分領先，徹底擊潰溜馬士氣。下半場布朗（Jaylen Brown）穩定接管比賽，連續中投得手將分差拉開至20分以上，讓比賽提早進入垃圾時間。最終塞爾提克5人得分上雙、4人砍下20+的得分，布朗攻下全場最高的30分，普理查德（Payton Pritchard）則挹注29分、9籃板、5助攻的全能數據。上賽季在東區決賽失利、核心塔圖姆還跟腱撕裂，加上休賽季送走霍勒迪（Jrue Holiday）與波爾津吉斯（Kristaps Porzingis），外界原以為塞爾提克會步入重建模式，透過短暫重建來爭奪明年的超級新人迪班薩（AJ Dybantsa）。開季3勝5敗的表現似乎也印證了這點，但隨後的22場比賽中，綠衫軍豪取16勝，目前以19勝11敗穩居東部第3，距離第2名的尼克僅剩2.5場勝差。這支塞爾提克的強大源於恐怖的體系深度。曾奪得FMVP的布朗場均貢獻29.4分展現MVP等級的身手，但數據顯示，當布朗下場休息時，球隊的淨效率值反而飆升至+11.3。這並非布朗表現不佳，而是懷特與普理查德這對後場組合的「全面進化」。懷特本季場均18.3分、5.1助攻，而普理查德場均16.8分，更是板凳席上的重要火力點。塞爾提克本季將比賽節奏降至全聯盟最慢，卻擁有全聯盟最少的場均11.2次失誤，SRS值（球隊實力指數）更高居全聯盟第5。根據《ESPN》預測，這支綠衫軍殘陣打進總決賽的機率已提升至5.6%。更令其他球隊瑟瑟發抖的是，塞爾提克手上還握有西蒙斯價值2770萬美元的到期合約，隨時能作為籌碼補強內線短板，傳出武切維奇（Nikola Vucevic）或克拉克斯頓（Nic Claxton）皆是潛在目標。最振奮的消息莫過於名記海耶斯（Chris Haynes）透露，塔圖姆的康復進度神速，有望在季後賽前歸隊。一旦這名超級巨星回歸，搭配目前的強悍體系，完全體的塞爾提克無疑將成為東區最令人生畏的爭冠勁旅。