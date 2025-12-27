我是廣告 請繼續往下閱讀

曾在2023年第5屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）對日本隊開轟的中國棒球好手梁培昨（26）日在社群上宣布離開北京猛虎隊。梁培出身日本，從小接受日本棒球教育，高中畢業後回中國發展，2023年亞運，梁培在與日本隊的比賽中敲出致勝安打，助隊以1：0爆冷獲勝，成為最懂日本投手的中國球員。梁培出身日本東京，從小就接受日式棒球薰陶，高中就讀「棒球名門」東海大菅生高校。高中畢業後，梁培聽從家人建議，回到中國加入中國棒球聯賽（CNBL）北京猛虎隊，成為球隊主力外野手。2023年經典賽，梁培入選中國隊，預賽交手日本武士隊，梁培從戶鄉翔征的手中敲出全壘打，成為該場比賽焦點，加上梁培的特殊背景，因此受到日本媒體關注。該屆賽會，梁培出賽4場，16打數敲出3安，貢獻2打點，打擊率1成88。不過在該年的杭州亞運，梁培在與日本隊的比賽中，敲出致勝安打，助中國隊以1：0爆冷擊敗日本隊。梁培在個人社群上寫下，「我決定離開北京猛虎隊。自從高中畢業後的這8年來，我之所以能一直堅持打球到現在，全是因為與許多人的緣分，以及中國棒球這個舞台。」梁培表示，未來的路還很長，會活用過去累積的經驗，去挑戰全新舞台，「關於今後的動向，我會在日後再向大家報告。」