前旅美左投陳偉殷近日回到國家運動訓練中心，分享心目中職業運動員最重要的三種生存能力，陳偉殷表示，相隔20年再度踏入國訓中心，整體軟、硬體設施升級，選手能夠無後顧之憂專心訓練、比賽。陳偉殷說，看到許多選手努力備戰2026年名古屋亞運、WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），「環境已經到位，接下來就是相信自己、把每一天的訓練做到位。」陳偉殷表示，差不多將近20年沒踏入國訓中心，「再次回來，真的很有感觸。」他指出，不論是軟硬體設備、訓練環境，還是後勤支援與運動科學的投入，都和過去截然不同。讓運動員在更完善的體系下專心訓練、比賽，「少了後顧之憂，多了把夢想放大的底氣。」陳偉殷說，看到許多運動員努力投入，全力備戰2026名古屋亞運、WBC世界棒球經典賽，「環境已經到位，接下來就是相信自己、把每一天的訓練做到位。」陳偉殷直言，成績不會辜負認真準備的人，「也請你們一定要相信，你們是最棒的。」陳偉殷2004年展開旅日生涯，7年日職一軍出賽133場，拿下37勝33敗，生涯防禦率2.60；2012年陳偉殷轉戰大聯盟，先後效力巴爾的摩金鶯隊、邁阿密馬林魚隊，8年共出賽170場，拿下59勝51敗，生涯防禦率4.18。今年2月陳偉殷正式宣佈退休，結束20年職業球員生涯。退役後，陳偉殷受到中華隊邀請，擔任後勤、情蒐小組一員，今年季中曾陪同中職會長蔡其昌拜訪旅美小將，並藉由過去豐富的旅外經驗，協助旅美小將成長。