NBA

NBA美國職籃（National Basketball Association）上演精采對決，曼菲斯灰熊在主場迎戰密爾瓦基公鹿。灰熊隊靠著當家球星J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）攻下全場最高的24分，以及傷癒復出的莫蘭特（Ja Morant）繳出17分、10助攻的「雙十」成績單，終場以125：104大勝公鹿。此前因左腳踝扭傷缺席四場比賽的莫蘭特，本場比賽回歸即展現核心價值。他在第二節獨拿10分，帶領球隊在該節打出一波35：15的攻勢，一舉將比分拉開，幫助灰熊在半場結束時取得60：50的領先。除了莫蘭特的穿針引線，J.傑克森在攻防兩端更是極具統治力，不僅貢獻24分，還抓下9個籃板並送出5次阻攻，徹底捍衛禁區。此外，新人C.史賓瑟（Cam Spencer）也表現不俗，全場進帳19分，為球隊提供了穩定的火力支援。反觀公鹿隊，當家球星「字母哥」G.安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因右小腿拉傷連續第八場缺陣，球隊頓失場均28.9分與10籃板的攻防重心。儘管A.格林（AJ Green）投進6記三分球，攻下追平賽季新高的20分，K.波特（Kevin Porter Jr.）也有16分、8籃板、5助攻的全能表現，甚至替補席上的B.波提斯（Bobby Portis Jr）、K.庫茲馬（Kyle Kuzma）與R.羅林斯（Ryan Rollins）各貢獻15分，但仍難以彌補防守端的漏洞。