我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫德榮（如圖）被譽為「偶像教父」，曾創立喬傑立娛樂，一手捧紅5566、183club、七朵花、羅志祥、陳喬恩、張雨生等眾多巨星。（圖／孫德榮臉書）

▲孫德榮認為朱孝天（左一）本就是F4中最不紅的，卻是團體裡問題最多的人，總是批評東指責西。（圖／朱孝天IG）

近期演藝圈不平靜，朱孝天與F4合體破局，並指控、抹黑相信音樂，隨後新生代歌手王ADEN於校園演唱中，面對女學生誤闖舞台熱舞，當下露出不悅表情，引發網友抨擊。演藝圈王牌經紀人孫德榮，今（27）日忍不住在社群上開砲「不得不罵的假大牌」，認為觀眾就是藝人的衣食父母，自己都無法娛樂自己，表演又怎麼會好看呢？孫德榮痛批朱孝天與王ADEN說：「現在都是你們倆的最高光時刻，也是要離開的最佳時機，再見不留。」演藝圈「公道伯」孫德榮今針對朱孝天與王ADEN近來的風波，在社群上做出評論，他向王ADEN喊話：「有這麼多學生喜歡你，那是你的榮幸，你EQ太爛了。」表示以前在校園演出時，有學生想尬舞，那就跟他尬，畢竟身為藝人肯定是專業的，又能讓現場氣氛歡騰，有助於推展知名度。孫德榮忍不住開砲：「王ADEN現在也環境已經不如已往，怎可對你的衣食父母（支持愛你的人），用戲謔的方式恥笑，這是藝人的滔天大罪。」認為現在是他演藝生涯的高光時刻，但最好現在就從演藝圈消失。再來孫德榮談到朱孝天，直言F4裡他本來就最不紅，卻一直都是問題最多的人，「人家都願意合（體）了，你有什麼意見」，甚至開始抹黑五月天阿信、相信音樂，批評東指責西，讓孫德榮狠酸：「假唱是你吧，本來就不是實力派唱將，何必呢？把自己逼上死路，對你自己有什麼好處？」孫德榮認為，身為藝人觀眾就是衣食父母，本來就是娛樂大家，但自己都無法娛樂自己，表演又怎麼會好看呢？孫德榮被譽為「偶像教父」，曾創立喬傑立娛樂，一手捧紅5566、183club、七朵花、羅志祥、陳喬恩、張雨生等眾多巨星，以獨到眼光和鐵腕手段在偶像市場殺出重圍，對栽培藝人有著豐富經驗。