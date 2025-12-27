我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《超級紅人榜》700集錄影當天，看到歷屆選手齊聚一堂，也讓主持群深刻體會節目長青的關鍵。（圖／三立電視提供）

節目《超級紅人榜》本週日（28日）迎來第700集里程碑，製作單位特別推出「700集回娘家」特輯，祭出最有話題性的橋段「主持人正面對決評審團」，主持人許志豪攜手翁鈺鈞，上演甜蜜的結婚戲碼，現場宛如婚禮現場；評審團則派出許常德、余凱揚與高佳群迎戰，兩位新手爸爸分享育兒心情，以「人生新階段」迎戰，內容感人又充滿歡笑。「700集回娘家」特輯邀請不同時期的選手重返舞台，主持人也將與評審團進行三大回合主題對戰，第一回合「結婚VS生子」由主持人許志豪攜手翁鈺鈞上演結婚戲碼，翁鈺鈞身穿白色禮服、頭戴白紗，甜蜜依偎在許志豪的身上，錄影棚宛如婚禮現場。第二回合則由詹雅雯攜手蔡昌憲的二伯蔡豐正同台獻聲，另一邊蔡昌憲與曾宥嘉聯手，將夯曲〈APT〉改編為台語版本，節奏洗腦、創意十足，掀起全場高潮。節目迎來第700集，許志豪回顧自己從來賓、魔王、外場主持一路走到主持群的歷程，他透露正式加入主持行列時正逢節目第200集，說道：「即使過了將近12年，仍常覺得不可思議，能參與這麼大型的節目，我真的何其有幸。」許志豪直言，《超級紅人榜》不只是收視長紅的選秀節目，更是讓自己被看見、被磨練的重要轉捩點。700集錄影當天，看到歷屆選手齊聚一堂，也讓主持群深刻體會節目長青的關鍵。