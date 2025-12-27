我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟外野大物許庭綸休賽季前往冬季聯盟「練功」，不過僅出賽4場就離隊，原來是因為在浴室滑倒，導致左手掌骨裂。許庭綸今（27）日擔任「中信盃台日高中棒球對抗賽」開球嘉賓，開球後接受採訪，他表示，手的傷勢已逐漸恢復，將持續追蹤觀察，他苦惱表示，因為離奇受傷，現在出浴室都會特別小心。許庭綸回憶意外受傷的過程，「其實就是一個不小心讓自己受傷，準備走出浴室時，不小心絆到門檻，然後手就撐地。」許庭綸懊惱表示，當下左手就受傷，間接導致冬盟賽季報銷，「恰哥（彭政閔）也有跟我說，好不容易來打冬盟，就因為一個不小心，沒機會比賽。」許庭綸說，手傷已經漸漸恢復，持續與醫療團隊追蹤、討論，應該能如期趕上明年春訓。他尷尬表示，自從那次意外受傷後，現在出浴室都會特別小心門檻。許庭綸坦言，這應該是他生涯受過最奇特的傷，「我知道網路上有球迷討論，說這個是『百萬種受傷方式』。」許庭綸透露，因為手受傷，休賽季訓練菜單調整成加強下半身。今年季中兄弟總教練平野惠一曾表示，許庭綸的身材過於單薄，希望他能「吃胖點」，對此，增重成為許庭綸休賽季目標，「現在一天可能吃4至5餐，體重有慢慢加重。」許庭綸說，季中大概82公斤，目前已經吃到86公斤，目標要增到90公斤。