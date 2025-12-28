我是廣告 請繼續往下閱讀

▲湖人目前的陣容結構存在太多漏洞，不僅難以走得遠，甚至連真正的冠軍競爭行列都難以站穩。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人的低潮仍在延續。繼聖誕大戰以96：119慘敗給休士頓火箭後，湖人吞下近期三連敗，雖然戰績仍維持在19勝10敗、西區前段班，但狀況已引發聯盟圈內的高度警訊。這場比賽中，洛杉磯湖人全場幾乎毫無招架之力，被火箭一路壓制，賽後主帥瑞迪克（JJ Redick）怒火中燒，公開點名球隊態度與執行力問題，也讓外界更加關注湖人內部的真實狀況。對此NBA名記、分析師Kevin O’Connor在賽後於社群平台X上投下震撼彈，對湖人的前景做出極為悲觀的判斷。「洛杉磯一定會有交易發生，只是時間與對象的問題。」O’Connor寫道，「如果不動作，這支球隊今年完全沒有奪冠的可能性。」他補充表示，這樣的結論在近況與雷迪克賽後談話內容中早已呼之欲出。即便湖人因賽季初段的強勢表現，仍站在西區前四，但隨著賽季推進，球隊問題已逐漸被放大。O’Connor指出，湖人目前的陣容結構存在太多漏洞，不僅難以走得遠，甚至連真正的冠軍競爭行列都難以站穩。特別是在輪換深度與板凳戰力上，湖人被視為聯盟末段班。雖然核心陣容——包括唐西奇（Luka Dončić）、詹姆斯（LeBron James）、里夫斯（Austin Reaves）與艾頓（Deandre Ayton）——預期不會被擺上交易檯面，但角色球員的調整勢在必行。從資產角度來看，湖人並非毫無操作空間。包括八村壘、文森特（Gabe Vincent）與克雷貝爾（Maxi Kleber）的到期合約，皆可作為交易配平薪資的關鍵工具。此外，一些逐漸被擠出瑞迪克輪換名單的年輕球員，如柯奈特（Dalton Knecht）與范德比爾特（Jarred Vanderbilt），也可能成為潛在交易籌碼。在西區競爭日益白熱化的情況下，O’Connor的結論相當直接——湖人若想翻轉命運，交易是唯一的解方。管理層是否願意正視問題、在交易截止日前果斷出手。