平鎮高中「怪物左投」劉任右今（27）日在「中信盃台日高中棒球對抗賽」先發面對日本北海道聯隊，繳出5局1安打無失分的精彩好投，最快球速148公里，堪稱完美表現。賽後劉任右獲得台、日雙方教頭好評，不過他在受訪時指出，日本隊跑者的壘間破壞力，讓他投球很不安心，「離壘很大，牽制又抓不到，不知道何時會啟動盜壘。」面對北海道聯隊，劉任右此役演出怪物級的投球表現，前3局未被敲安，總計主投5局無失分，僅被敲出1安，另外送出5次三振、2次保送，最快球速測到148公里。賽後獲得北海道聯隊監督森本琢朗高度讚賞，直言速球非常優異，讓打者完全跟不上。平鎮總教練吳柏宏則說，劉任右今天的狀況感覺比之前都還要來得好，因為控球都能夠掌握到好球帶。吳柏宏指出，劉任右利用速球去壓迫對方打線的進攻，「對方打者速度跟不上他的速球，如果又有效去攻擊好球帶的話，就沒有那麼好去攻擊。」劉任右表示，很久沒有實戰，狀況比之前還要好，「這段時間調整投球動作、機制，我之前動作比較不穩定，那時候黑豹旗丟不好，所以練很多穩定性。」他坦言，近期就是先把控球練好，「控球好，當比賽越丟越丟好時，球速自然會上去。目前以穩定性為主。」今日交手北海道聯隊，是劉任右繼U15世界盃後，第2度碰上日本球隊，他坦言，日本打者的壘間破破壞力，讓他投球很不安心，「他們離壘很大，但牽制抓不到，都回得去壘包。上二壘後會打亂投手節奏，教練也說這很值得我們學習。」劉任右指出，日本跑者在壘上不停動來動去，讓投手難以猜測何時啟動盜壘。