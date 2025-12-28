隨著賽季進入12月底，洛杉磯湖人雖然坐擁聯盟少見的進攻火力，卻因防守端表現低迷，始終難以被外界視為真正的總冠軍競逐者。在這樣的背景下，一筆震撼聯盟的「世紀交易」構想被再度拋上檯面。根據美媒報導，洛杉磯湖人有可能依循《The Ringer》名嘴Bill Simmons的建議，向金州勇士爭取四冠前鋒格林（Draymond Green），讓他與其好兄弟「詹皇」詹姆斯（LeBron James）攜手合作，藉此全面升級防守強度。

Bill Simmons點名：湖人需要這種瘋狂操作

Simmons在節目中直言，格林若被交易到湖人，反而可能迎來「重生」。這不是格林第一次被點名和詹姆斯一起打球，湖人本季的防守問題也確實很大，雖然一度位居西區第2，但118.9的防守效率卻排名聯盟倒數第5，淨勝分更是負的，因此不少人認為他們的成績有賽程和運氣成分。

「把Draymond放到湖人，他會帶著『我不敢相信他們交易我』的情緒，整個人再進化一次，變得更瘋狂。」Simmons表示，「這正是湖人現在最缺的東西。更何況，他和詹姆斯之間有著長年的關係與關鍵時刻的默契。」

▲金州勇士隊前鋒德雷蒙・格林（Draymond Green）在週日作客鵜鶘隊的比賽中，因不滿場邊球迷高喊「Angel Reese」的嘲諷，情緒失控衝下場對峙，幾乎胸貼胸，最終由裁判急忙拉開避免衝突升級。（圖／美聯社／達志影像）
▲Simmons在節目中直言，格林若被交易到湖人，反而可能迎來「重生」。（圖／美聯社／達志影像）
進攻不是重點　格林的價值在防守與連結

儘管格林並非得分型球員，但他長年以全能前鋒、場上指揮官的角色立足聯盟，負責串聯進攻、替柯瑞（Stephen Curry）創造空檔，同時扛起勇士防守核心的重任。

本季至今，35歲的格林場均貢獻8.0分、6.0籃板、5.0助攻，投籃命中率40.4%，三分球命中率32.7%。數據雖不亮眼，但他的侵略性、強硬球風與防守溝通能力，正是目前湖人陣中最為欠缺的元素。

湖人真的會出手嗎？

報導也指出，從純戰力角度來看，湖人或許更適合追求像墨菲（Trey Murphy III）這類具備攻守兼備能力的側翼，而非格林這種功能型老將。但在當今NBA，「一切皆有可能」，尤其當湖人急需改變比賽氣質時。

若這筆交易真的成形，象徵的不僅是球員流動，更可能是勇士與湖人兩大王朝級球隊之間的一次歷史性交會。格林與詹姆斯的再度連線，是否能為湖人注入久違的防守靈魂，也勢必成為全聯盟關注的焦點。

▲美國媒體爆料，金州勇士願意在交易包裹中加入「隊魂」格林，交易主菜則是庫明加，換取公鹿字母哥加入。（圖／美聯社／達志影像）
▲35歲的格林場均貢獻8.0分、6.0籃板、5.0助攻，投籃命中率40.4%，三分球命中率32.7%。（圖／美聯社／達志影像）
消息來源：Bill Simmons

