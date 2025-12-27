（更新時間23:43，新增影片）

宜蘭外海7.0地震！南澳市區大停電在地人曝現況

▲今（27）日深夜11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，國家災害防救科技中心公布震央地質剖面圖。（圖／國家災害防救科技中心NCDR）

▲台北市吉林路上的火鍋店，店家柱子磁磚受地震影響脫落。（圖／Therads@theoasis_foodtruck）

今（27）日深夜11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，地震過後災情陸續傳出，距離震央最近的宜蘭縣也傳出災情，南澳鄉民眾回報，在地震過後當地大停電，路上全都漆黑一片，仍等待相關單位搶修中。今（27）日深夜11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，震央就在宜蘭縣外海，結果導致南澳鄉大停電，現場民眾也拍下震後當地全暗的畫面。宜蘭縣政府緊急提醒也發出緊急提醒，指出稍早本縣發生地震，部分地區出現明顯搖晃情形，目前災情尚在查證中，請鄉親保持冷靜、勿驚慌。留意後續餘震，避免進入可能有危險的建築物。若發現房屋結構受損、瓦斯外洩、電線掉落等狀況，請立即遠離。 如有人員受傷或重大災情，請立即撥打 119 通報，以利救援單位即時處置。此外，此外，在台北市吉林路上的火鍋店，店家的柱子磁磚直接被搖到通通脫落，民眾也拍下現場災情照片。