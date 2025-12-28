中央氣象署表示，12月27日晚間11點5分宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震；地震專家郭鎧紋表示，最大震度達4級，釋放能量等同於16顆原子彈。全台劇烈搖晃有感，地震規模7、震度4級到底有多大？《NOWNEWS今日新聞》整理「地震震度分級」差異一圖看懂。
中央氣象署：新制「地震震度」分級表共10級
中央氣象署說明，由於地震儀布愈來愈精密，過去的震度分級偶爾會出現「規模很小，但震度很大」的極端情況，藉由修改震度的計算方法，讓震度與災害嚴重程度能夠有更強的關聯性。
過去舊制地震震度分級表從0級到7級，共有8個等級；新制將原有的5級與6級，調整為「5弱、5強、6弱、6強」，以速度劃分並考慮加速度實際的影響，將震度的分級由原本的8個分級提升至10個。
◾️0 級（無感）： 人沒有感覺。
◾️1 級「微震」： 人靜止時、或位於高樓層時，可感覺微小搖晃。
◾️2 級「輕震」： 大多數的人可感覺到搖晃，睡眠中的人有部分會醒來。電燈等懸掛物會有小搖晃、靜止的汽車輕輕搖晃，類似卡車經過，但歷時很短。
◾️3 級「弱震」： 幾乎所有的人都感覺搖晃，有的人會有恐懼感；房屋震動、連電線都略有震動感。
◾️4 級「中震」： 有相當程度的恐懼感，為固定的物品掉落、建築牆磚可能剝落；部分的人會尋求躲避的地方，睡眠中的人也幾乎都會驚醒。
◾️5 弱「強震」： 大多數人會感到驚嚇恐慌，難以走動。門窗可能變形、部分牆壁產生裂痕。
◾️5 強「強震」： 幾乎所有的人會感到驚嚇恐慌，難以走動。傢俱移動或翻倒，耐震差的房屋、磚牆可能損壞崩塌。
◾️6 弱「烈震」： 搖晃劇烈以致站立困難，傢俱翻倒、門窗變形；地面可能出現裂痕。
◾️6 強「烈震」： 搖晃劇烈以致無法站穩；可能大範圍水電、瓦斯、通訊中斷。
◾️7 級「劇震」： 搖晃劇烈以致人無法依意志行動，建築物倒塌，山崩地裂、鐵軌彎曲。
資料來源：中央氣象署
