中央氣象署表示，12月27日晚間11時05分，宜蘭頭城外海，發生芮氏規模7.0地震，震央位置在宜蘭縣政府東方32.3公里，位於台灣東部海域，地震深度72.8公里，全台劇烈搖晃有感，22縣市國家級警報狂響。根據中央氣象署監測，目前測到最大震度為4級。根據中央氣象署地震震度分級表，3級就會讓人感到害怕，4級會更讓人感到恐懼，甚至會把睡夢中的人搖醒，爬起來躲藏。
宜蘭27日晚間發生的7.0強震，全台最大震度達4級，地震專家郭鎧紋指出釋放能量等同於16顆原子彈，但本次地震發生在沖繩海槽，主因是菲律賓海板塊隱沒至歐亞大陸板塊下方，所幸地震深度較深，否則台灣本島震度應該會超過4級。郭鎧紋表示，台灣在今天之前，已經連續632天沒有發生規模6.5以上地震，遠超過平均每396.96天就會出現規模6.5以上的數據，提醒民眾，規模7地震後續仍會有餘震出現，務必持續嚴防、提高警覺。
3級就會怕、4級睡夢中會被搖醒爬起躲
而這起地震全台有感，搖晃許久，不少人從夢中驚醒。包括宜蘭縣、新北市、花蓮縣、台北市、桃園市等「17縣市」部份區域最大震度都達4級，已屬中震，根據中央氣象署地震震度分級表，3級幾乎所有的人都感覺搖晃，有的人會有恐懼感，而到了4級震度對人來說有相當程度的恐懼感，部分的人會尋求躲避的地方，在睡眠中的人幾乎都會被搖醒。
氣象署新制震度分級表（共 10 級）
0 級（無感）： 無感。
1 級（微震）： 人靜止或位於高樓層時可感覺微小搖晃。
2 級（輕震）： 大多數的人可感到搖晃，睡眠中的人有部分會醒來。電燈等懸掛物有小搖晃。靜止的汽車輕輕搖晃，類似卡車經過，但歷時很短。
3 級（弱震）： 幾乎所有的人都感覺搖晃，有的人會有恐懼感。
4 級（中震）： 有相當程度的恐懼感，部分的人會尋求躲避的地方，睡眠中的人幾乎都會驚醒。
5 弱（強震）： 大多數人會感到驚嚇恐慌，難以走動。
5 強（強震）： 幾乎所有的人會感到驚嚇恐慌，難以走動。
6 弱（烈震）： 搖晃劇烈以致站立困難。
6 強（烈震）： 搖晃劇烈以致無法站穩。
7 級（劇震）： 搖晃劇烈以致無法依意志行動。
資料來源：中央氣象署
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
3級就會怕、4級睡夢中會被搖醒爬起躲
而這起地震全台有感，搖晃許久，不少人從夢中驚醒。包括宜蘭縣、新北市、花蓮縣、台北市、桃園市等「17縣市」部份區域最大震度都達4級，已屬中震，根據中央氣象署地震震度分級表，3級幾乎所有的人都感覺搖晃，有的人會有恐懼感，而到了4級震度對人來說有相當程度的恐懼感，部分的人會尋求躲避的地方，在睡眠中的人幾乎都會被搖醒。
0 級（無感）： 無感。
1 級（微震）： 人靜止或位於高樓層時可感覺微小搖晃。
2 級（輕震）： 大多數的人可感到搖晃，睡眠中的人有部分會醒來。電燈等懸掛物有小搖晃。靜止的汽車輕輕搖晃，類似卡車經過，但歷時很短。
3 級（弱震）： 幾乎所有的人都感覺搖晃，有的人會有恐懼感。
4 級（中震）： 有相當程度的恐懼感，部分的人會尋求躲避的地方，睡眠中的人幾乎都會驚醒。
5 弱（強震）： 大多數人會感到驚嚇恐慌，難以走動。
5 強（強震）： 幾乎所有的人會感到驚嚇恐慌，難以走動。
6 弱（烈震）： 搖晃劇烈以致站立困難。
6 強（烈震）： 搖晃劇烈以致無法站穩。
7 級（劇震）： 搖晃劇烈以致無法依意志行動。
資料來源：中央氣象署