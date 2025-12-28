中央氣象署表示，12月27日晚間11時05分，宜蘭頭城外海，發生芮氏規模7.0地震，震央位置在宜蘭縣政府東方32.3公里，位於台灣東部海域，地震深度72.8公里，全台劇烈搖晃有感，22縣市國家級警報狂響。根據中央氣象署監測，目前測到最大震度為4級。根據中央氣象署地震震度分級表，3級就會讓人感到害怕，4級會更讓人感到恐懼，甚至會把睡夢中的人搖醒，爬起來躲藏。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲今（27）日深夜11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，國家災害防救科技中心公布震央地質剖面圖。（圖／國家災害防救科技中心NCDR）
▲昨（27）日深夜11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，國家災害防救科技中心公布震央地質剖面圖。（圖／國家災害防救科技中心NCDR）
宜蘭27日晚間發生的7.0強震，全台最大震度達4級，地震專家郭鎧紋指出釋放能量等同於16顆原子彈，但本次地震發生在沖繩海槽，主因是菲律賓海板塊隱沒至歐亞大陸板塊下方，所幸地震深度較深，否則台灣本島震度應該會超過4級。郭鎧紋表示，台灣在今天之前，已經連續632天沒有發生規模6.5以上地震，遠超過平均每396.96天就會出現規模6.5以上的數據，提醒民眾，規模7地震後續仍會有餘震出現，務必持續嚴防、提高警覺。

3級就會怕、4級睡夢中會被搖醒爬起躲

而這起地震全台有感，搖晃許久，不少人從夢中驚醒。包括宜蘭縣、新北市、花蓮縣、台北市、桃園市等「17縣市」部份區域最大震度都達4級，已屬中震，根據中央氣象署地震震度分級表，3級幾乎所有的人都感覺搖晃，有的人會有恐懼感，而到了4級震度對人來說有相當程度的恐懼感，部分的人會尋求躲避的地方，在睡眠中的人幾乎都會被搖醒。

氣象署新制震度分級表（共 10 級）

0 級（無感）： 無感。

1 級（微震）： 人靜止或位於高樓層時可感覺微小搖晃。

2 級（輕震）： 大多數的人可感到搖晃，睡眠中的人有部分會醒來。電燈等懸掛物有小搖晃。靜止的汽車輕輕搖晃，類似卡車經過，但歷時很短。

3 級（弱震）： 幾乎所有的人都感覺搖晃，有的人會有恐懼感。

4 級（中震）： 有相當程度的恐懼感，部分的人會尋求躲避的地方，睡眠中的人幾乎都會驚醒。

5 弱（強震）： 大多數人會感到驚嚇恐慌，難以走動。

5 強（強震）： 幾乎所有的人會感到驚嚇恐慌，難以走動。

6 弱（烈震）： 搖晃劇烈以致站立困難。

6 強（烈震）： 搖晃劇烈以致無法站穩。

7 級（劇震）： 搖晃劇烈以致無法依意志行動。

資料來源：中央氣象署 

▲地震有多大？一圖看懂地震震度分級差異。（圖／NOWNEWS社群中心製）
▲地震有多大？一圖看懂地震震度分級差異。（圖／NOWNEWS社群中心製）
資料來源：中央氣象署

「宜蘭7.0地震」相關議題
宜蘭外海7.0地震！氣象署：921後第2大強震　一周內注意規模6餘震
宜蘭地震規模7.0！雙北「4級震度」猛晃11秒　2原因躲過更大災害
宜蘭規模7地震！震央在沖繩海槽　郭鎧紋：威力等同16顆原子彈
宜蘭7.0地震！睡覺遇地震先別下床　消防署示警：這一動作最保命

更多「宜蘭7.0強震」相關新聞。

相關新聞

宜蘭7.0地震！看護秒抓枕頭「邊尖叫邊緊抱阿嬤」　20萬人感動哭

宜蘭7.0強震「上下震還左右搖恐怖？」氣象署揭正解：破壞力驚人

地震速報／23:05全台狂搖！宜蘭外海規模7.0地震　17縣市震度4級

宜蘭 7.0 強震！家裡裂痕安全嗎？結構技師示警：見「3裂痕」快跑