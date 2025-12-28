昨（27）日宜蘭外海發生規模7地震，深度有72.8公里，最大震度在宜蘭4級，全台都有感，就連外島地區金門都有1級。根據中央氣象署統計，約每30年台灣就會發生規模7以上強震，但27日宜蘭外海地震跟去年4月3日花蓮7.1強震，只相差1年多，算是罕見，《NOWNEWS》統計過去25年來芮氏規模7以上地震，共有6個，除了昨日宜蘭外海地震、403花蓮強震外，2006年12月26日在屏東恆春外海，同天就發生兩起規模7.0地震。
2025年12月27日 宜蘭
昨（27）日晚間11點5分，宜蘭外海發生規模7.0強震，震央位於縣政府東方32.3公里處，深度72.8公里，宜蘭、花蓮、南投、苗栗、桃園、基隆、雲林、新北、新竹、嘉義、彰化、台中、台北、台東、台南最大震度4級，高雄、屏東最大震度3級，連江縣地區、澎湖最大震度2級，金門縣最大震度1級。
2024年4月3日 花蓮
去年403花蓮強震還歷歷在目，芮氏規模7.1，是1999年921大地震（芮氏規模7.3）後最大的地震，總共造成18人罹難，1155人受傷，還有3人失聯，另外有多棟房屋倒塌，其中東部受災最為嚴重，氣象署也發布海嘯警報。
2006年12月26日 屏東
屏東恆春在這天罕見發生2起規模7.0的強震，而且相隔只有8分鐘，晚上8點26分的震央，位於屏東恆春地震站屏東恆春地震站南偏西方40.2公里，深度44.1公里，最大震度5級，8分鐘過後，晚上8點34分，再次發生規模7.0地震，最大震度5級，震央位於屏東恆春地震站西方33.9公里，是台灣西南外海百年以來測得最強地震，共造成2人死亡、3棟房屋全毀。
2005年10月15日 宜蘭
當天晚上11點51分，宜蘭蘇澳地震站東偏北方204.3公里處，發生規模7.0地震，深度190.9公里，因為震央距離較遠、深度較深，所以最大震度只有3級。
2004年10月15日 宜蘭
宜蘭蘇澳地震站東方101.8公里，發生芮氏規模7.1地震，地震深度91公里，最大震度5級，因為震央距離較遠，深度也深，因此沒有釀成重大災情。
資料來源：中央氣象署
