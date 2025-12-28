根據中央氣象署測報資料，宜蘭（27）日深夜23時05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0強震，震源深度為72.8公里，屬於中層地震，全台17縣市最強震度為4級。地震發生時先是感受到「上下震動」，隨後緊接而來的是「左右晃動」。根據中央氣象署解釋，地震的晃法不只關係感受，更牽涉到建築安全與災害風險。
宜蘭27日晚間發生規模7.0強震，劇烈搖晃瞬間搖醒了全台睡夢中的民眾，由於震幅巨大且全台有感，社群平台湧入爆量討論，不少網友餘悸猶存，驚呼：「這是繼921後體感最明顯的一次！」地震發生時先是感受到明顯的上下彈跳，隨後緊接而來的是持續且劇烈的左右晃動，哪一種震法比較需要擔心？
根據中央氣象署解釋，地震的晃法不只關係感受，更牽涉到建築安全與災害風險。地震的震動分為「垂直波」與「水平波」，也就是我們常感受到的「上下抖」與「左右搖」兩種型態。上下震動通常發生在地震初期，稱為P波（初波），速度快但威力較小；而後來出現的左右搖晃，則屬於S波（次波），傳遞速度較慢，但破壞力驚人。
「上下左右一起搖」最可怕
一般房屋建築對垂直震動有較強承受力，但對於長時間的水平搖晃較為脆弱，尤其是老舊建築或耐震設計不良的結構，更容易因左右搖晃導致倒塌。因此，在地震的實際災情中，往往是S波左右搖晃所造成的影響更為嚴重。
此外，地震深度與規模也會影響搖晃方式，淺層地震、規模較大時，容易產生劇烈水平搖晃；而深層地震則可能讓人有短暫但明顯的上下衝擊感。如果震央近、規模大，P波與S波幾乎同時抵達，則會讓人感受到「上下左右一起搖」感受會特別明顯。
資料來源：中央氣象署
