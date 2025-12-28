我是廣告 請繼續往下閱讀

▲地震發生當下演員紛紛逃生。（圖／IG＠bigbangshow_）

昨日晚間宜蘭發生7.0強震，當下綜藝節目《週末最強大》正在錄影中，攝影機拍下了胡瓜等11位藝人護著頭逃生的當下，而胡瓜發揮了綜藝大哥的精神，一邊冷靜安撫現場其他人，一邊保護自己的安全，驚險畫面全曝光。《週末最強大》官方Threads今（28）日稍早發布了一則影片「23：05週末最強大錄影，地震來了！大家逃跑嚇爛」，畫面中所有人穿著古裝戲服正在討論拍攝流程，沒想到一個瞬間現場開始劇烈搖晃，現場一人瞬間被嚇瘋，「啊地震好大」、「遠離燈架」尖叫聲四起。突然來到的大地震讓所有人都嚇到了，鏡頭前演員胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲等11演員紛紛離開鏡頭前，其中胡瓜一邊安撫演員一邊避難，「小心小心別急別急」、「喔這地震那麼大」、「怎麼一下那麼大的地震」、「我們只是2樓耶！那一般家裡不是受不了。」影片曝光後，許多網友也湧入留言區關心藝人安危，「這麼晚了...大家還在辛苦拍攝」、「聽到瓜哥情緒穩定的說：別急！別急！會讓人感覺比較不慌張」、「瓜哥蠻冷靜的，大哥就是大哥，我佩服，大家平安」、「瓜哥，果然是大哥風範，臨危不懼」、「大家護著瓜哥耶好感動，真的被地震嚇爛了。」