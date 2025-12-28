昨（27）日晚間11點5分宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，搖晃力道強大讓許多人從睡夢中醒來，前新聞主播蕭彤雯當下馬上打電話回家，想要確認家人安危，沒想到卻線路不通，讓她驚呼：「讓人想起921。」
宜蘭7.0強震！蕭彤雯嚇壞：想到921
蕭彤雯在臉書發文寫下：「這震真的太可怕了！趕緊打去爸媽家，結果線路不通！所有一切都讓人想起921⋯真的嚇到心跳漏半拍。」跟921大地震相同先是上下搖才左右搖的地震，讓蕭彤雯嚇得想到多年前的那個晚上。
蕭彤雯短短的一句話也掀起許多網友同感，「經歷過921的人，多少都有921恐懼症，我剛就犯了」、「這次真的有嚇到！躲在桌子旁邊」、「4級而已竟然晃那麽大」、「害我又想起維冠。（我家在維冠附近）」、「真的一開始是上下抖動，就想起921！」、「我也嚇死，搖很大，又很久，我剛剛還一直發抖。」
12月27日晚間11點5分宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，中央氣象署地震測報中心科長陳達毅表示，最大震度來到4級，新北市4級震度持續11秒、宜蘭16秒，花蓮則是21秒，本起地震雖然規模很大，但因為「深度較深、位置在外海」，才沒讓災害加劇。
陳達毅說明，本次地震發生位置在宜蘭外海，主因是菲律賓海板塊和歐亞板塊之間的隱沒帶活動，通常深度較深。地震專家郭鎧紋也強調，規模7.0的地震，釋放能量等同於16顆原子彈，震度表現上，台灣本島最大為4級。
資料來源：臉書
地震專家郭鎧紋也強調，規模7.0的地震，釋放能量等同於16顆原子彈，震度表現上，台灣本島最大為4級。
