根據NBA美國職籃（National Basketball Association）知名記者Chris Haynes最新消息指出，金州勇士正在評估組合交易方案，嘗試向達拉斯獨行俠詢問10屆全明星中鋒「AD」戴維斯（Anthony Davis）的可能性。不過消息同時強調，獨行俠方面並不看好勇士能提供的交易資產，若勇士真要追逐這名明星長人，勢必得引入第三支球隊協助撮合。
勇士想要AD 但獨行俠沒興趣
Haynes透露，即便最終目標未必是戴維斯，勇士在2月交易截止日前的方向相當明確——補進一名具備護框與防守影響力的中鋒，以強化季後賽競爭力。不過目前獨行俠方面對於勇士的籌碼不感興趣，因此如果勇士隊真的想得到這位明星內線，可能需要第三方球隊的介入。
除了勇士之外，《DallasHoopsJournal.com》記者Grant Afseth也引述聯盟消息來源指出，多倫多暴龍與亞特蘭大老鷹同樣被點名為對戴維斯有興趣的潛在追逐者。
戴維斯想尋求一份高額合約
報導進一步指出，無論戴維斯最終是否續留獨行俠，這名32歲內線主將預計在2026年8月取得延長合約資格後，尋求一紙高額長約。此一訊息也獲得Chris Haynes與《The Stein Line》記者Jake Fischer的交叉驗證。
健康狀況方面，戴維斯近期受到腹股溝拉傷困擾，原本被列為出戰沙加緬度國王的「出賽成疑」，目前已正式確定缺陣。獨行俠總教練Jason Kidd受訪時僅簡短表示：「希望不會缺席太久。」
老鷹對AD有興趣 方案曝光
至於老鷹方面，Haynes形容他們「對交易戴維斯的可能性非常感興趣」。Afseth分析，老鷹近期陷入低潮，12月戰績僅2勝9敗、苦吞5連敗，管理層可能考慮進行大幅度陣容調整。
在《DallasHoopsJournal.com》爆料的潛在方案中，老鷹可提出包含波爾津吉斯（Kristaps Porzingis，到期合約3,070萬美元）、肯納德（Luke Kennard，1,100萬美元到期合約）與新秀里薩謝（Zaccharie Risacher）的組合，薪資結構幾乎可對齊戴維斯本季高達5,410萬美元的年薪。若交易成形，獨行俠仍可能額外釋出小額合約，以確保不觸及第二層豪華稅硬上限。
不過報導也提到，肯納德本季未能打出預期影響力，甚至在日前輸給熱火的比賽中，首次遭到DNP-CD（未登錄出賽），交易價值仍存在變數。
整體而言，勇士對戴維斯的興趣確實存在，但在獨行俠態度保守、籌碼吸引力有限的情況下，短期內要促成交易並不容易，聯盟高層普遍認為，若有實質進展，關鍵仍在是否能找到合適的第三方球隊介入。
消息來源：NBA on Prime、DallasHoopsJournal.com
