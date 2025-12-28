YouTuber孫生今年2月捲入性騷爭議，形象與演藝事業重挫，20日現身「第23屆拳願明星格鬥賽」賽前記者會，場面意外失控，一名自稱受害者的女子突然現身，表示自己未成年時被孫生性侵，為此孫生現場爆氣，表示當時已經付了65萬元和解，現在又回來反咬自己一口，他日前受訪時表示自己被「仙人大跳」，順便偷酸近期陷入霸凌爭議的王Aden，畫面曝光笑瘋許多網友。
孫生受訪超怒：我被仙人大跳
孫生日前受訪時提及被指控跟未成年發生關係一事，「心情超不舒服的，對方絕對不是受害者，我沒有強迫，對方那時候傳訊息說『我那時未成年，所以你要給我65萬』，我那時候心靈脆弱就給了。」表示當初自己付錢後，雙方也寫了一份完整的和解書，「仙人大跳啊！把氣氛拉到最高點，跟王Aden一樣。」
孫生接著針對女方指控回應，表示一切都不是真的，自己從來沒有威脅女生發生關係過，表示當時兩人的聊天內容相當露骨、曖昧，種種證據讓他很想要全部發出來，最後他表示自己唯一做錯的事就是未成年發生關係，其他他不覺得自己有什麼問題，並且向該女性喊話「法院見」自己已經沒有什麼好說的。
孫生未成年爭議回顧！付65萬和解卻被設局
YouTuber孫生在今年2月爆出性騷風波後，形象與事業嚴重受挫。20日出席「第23屆拳願明星格鬥賽」賽前記者會時，原本與對手秋偉在台上互嗆炒熱氣氛，卻在火藥味逐漸升高之際，突然有一名女子舉著「我是受害者」的看板衝上台，指控孫生當年以拍攝為名，將她約到旅館，事件瞬間引爆現場失控。
突發狀況讓孫生情緒激動，當場反嗆對方早已和解，並牽涉65萬元金錢糾紛：「妳那時候未成年不是和解了嗎！妳還跟我要65萬！不是給了嗎！」語氣激動甚至爆粗。經紀人Jerry也衝上台怒批主辦方設局。
事後受訪時，孫生承認女子確為當事人，也坦言當時在對方未成年時發生過「合意性行為」，但強調並無強迫，情緒失控當場落淚喊冤。他隨後在IG發文痛斥遭設局：「拳願，謝謝你們。你們的嘴臉、如何欺騙設局我，我全都記住了。」
