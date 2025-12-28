我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽，沙加緬度國王今（28）日下午在主場以113：107擊退來訪的達拉斯獨行俠，成功止住近期低潮。艾利斯（Keon Ellis）繳出本季新高的21分，成為國王贏球關鍵功臣之一。艾利斯此役外線手感火燙，三分球10投5中，單是在上半場就攻下13分，幫助國王在中場休息前拉開59：44的領先差距。威斯布魯克（Russell Westbrook）同樣貢獻21分，另送出全場最多的9次助攻。國王上半場一度領先多達18分，且在後兩節始終未讓出領先。菜鳥雷諾（Maxime Raynaud）也有19分進帳，成為重要火力支援。獨行俠方面，由新星弗拉格（Cooper Flagg）拿下全場最高的23分外加5助攻。不過他在上半場遭到國王嚴密看防，前兩節沒有任何運動戰進球、僅靠罰球拿到2分。第三節中段，獨行俠一度追至71：68，眼看有機會逆轉戰局，但威斯布魯克（Westbrook）隨即命中三分球，艾利斯也連續在外線得手，國王打出一波9：0攻勢，再度將比分拉回雙位數差距。末節最後3分01秒，獨行俠仍落後12分，隨後展開最後反撲。華盛頓（P.J. Washington）灌籃得手，湯普森（Klay Thompson）命中三分球，Flagg也在禁區取分，一波7分攻勢將比分追至109：104。不過關鍵時刻，獨行俠接連發生失誤並錯失投籃機會，未能完成逆轉。終場前9秒，德羅贊（DeMar DeRozan）穩穩兩罰命中，替國王鎖定勝局。國王此役是在主力中鋒沙伯尼斯（Domantas Sabonis）因傷連續缺陣第17場的情況下完成勝利。數據方面，國王全場三分球命中率高達45%，外線得分以51：39明顯壓過獨行俠。替補施羅德（Dennis Schroder）拿下10分，阿丘瓦（Precious Achiuwa）則抓下全隊最多的9個籃板。獨行俠方面，華盛頓攻下17分，湯普森有14分進帳。由於戴維斯（Anthony Davis）在聖誕節對勇士之戰因腹股溝痙攣傷退，球隊內線戰力吃緊，加福德（Daniel Gafford）與馬歇爾（Naji Marshall）各得11分，鮑威爾（Dwight Powell）則摘下全場最多的11籃板。