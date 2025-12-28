我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）鳳凰城太陽今（28）日出戰紐奧良鵜鶘，雙方爆發嚴重肢體衝突！以「神出鬼沒」防守聞名的鵜鶘後衛「神偷」阿瓦拉多（Jose Alvarado），因不滿遭太陽中鋒威廉斯（Mark Williams）從背後推擠，憤而揮拳反擊，最終導致兩人都被裁判驅逐出場。衝突發生在第三節後段，當時阿瓦拉多正因一次犯規吹判向裁判抗議，沒想到身後的太陽長人威廉斯突然出手，從背後猛力推了他一把。這個舉動瞬間點燃了阿瓦拉多的怒火。儘管身高僅183公分，面對身高213公分的威廉斯，阿瓦拉多毫無畏懼，轉身直接衝向對方理論，雙方隨即爆發推擠。混亂中，阿瓦拉多一記右手直拳結實地揮向威廉斯，雖然雙方隨即被蜂擁而上的隊友與教練團架開，避免事態擴大，但這火爆的一幕已讓全場譁然。裁判經檢視回放後，認定兩人皆有嚴重違反運動精神的行為，直接將威廉斯與阿瓦拉多雙雙驅逐出場。在被趕出場前，威廉斯在短短11分鐘內高效攻下10分、8籃板，展現不俗的禁區宰制力；而阿瓦拉多則留下7分、3助攻與2抄截的成績。這段插曲並未影響太陽隊的勝利軌跡。在全隊多點開花的攻勢下，太陽最終以123：114擊敗鵜鶘，不僅收下這場勝利，也完成了在背靠背賽程中對鵜鶘的橫掃。