洛杉磯湖人近期陷入嚴重低潮，在聖誕大戰難堪敗給休士頓火箭後，不僅苦吞三連敗，近10場比賽更輸掉6場。總教練JJ 瑞迪克（JJ Redick）賽後曾氣憤表示要讓接下來的訓練變得「令人不適」，引發外界對休息室氣氛的諸多揣測。今（28）日訓練結束後，瑞迪克親上火線闢謠，強調球隊內部溝通順暢，並坦承自己也需要負起責任。針對外界質疑湖人內部是否存在「被動攻擊（passive-aggressive）」的消極對抗氛圍，瑞迪克給予強烈否認。「即使身為教練無法每天都在全隊面前檢討每一件事，但只要當下有需要解決的問題，我們都會直接處理，」瑞迪克強調：「我不覺得我們處在一個充滿冷暴力或被動攻擊的環境裡。」他明確表示，雖然他在媒體前暗示過球隊問題，但在更衣室關起門來時，這些對話都是直接且面對面的。回顧聖誕大戰賽後，瑞迪克曾嚴厲批評部分球員缺乏努力，甚至撂下重話：「這種情況發生太頻繁了，我很清楚是哪些人。我不會再忍受這樣的比賽再打53場。」然而在經過沉澱與內部會議後，瑞迪克的態度有所轉變，強調責任在於全體。「我總是會先照鏡子反省自己，」瑞迪克對媒體表示，指責球員很容易，但他與教練團也必須傾聽球員的需求。他透露，在與球員的對話中，「脫節」這個詞不斷被提及，雖然當下沒人能精確定義原因，但這也讓原本嚴肅的檢討會議，轉化為一次球隊的「重置」。瑞迪克坦言，對於一支仍在尋找自我定位的球隊來說，這種心理層面的重整，重要性絲毫不亞於戰術演練。現在湖人全隊正試圖將沮喪轉化為理解，期盼能盡快止血，找回贏球的節奏。