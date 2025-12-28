我是廣告 請繼續往下閱讀

奧蘭多魔術在主場Kia Center上演驚險逆轉，靠著末節攻下了43分，終場以127：126力克丹佛金塊。即便金塊王牌中鋒約基奇（Nikola Jokic）繳出34分21籃板12助攻「大三元」的超級數據，金塊最終仍不敵對手，隨著穆雷（Jamal Murray）中距離最後一擊沒進，輸掉比賽。比賽進入最後12秒，約基奇與魔術中鋒卡特（Wendell Carter Jr.）爭搶跳球時出現犯規判決，裁判原本吹判約基奇犯規，經挑戰後改判為卡特犯規。約基奇穩穩兩罰命中，幫助金塊以1分領先。然而魔術並未放棄。終場前6.9秒，貝恩（Desmond Bane）切入製造金塊後衛布朗（Bruce Brown）犯規，貝恩兩罰俱中，再度將比分超前。金塊最後一擊交由穆雷執行，但在布萊克（Anthony Black）強勢干擾下出手未果，魔術成功守住勝利。魔術此役最大功臣，無疑是布萊克。這名年輕後衛狂砍生涯新高38分，不僅是本季魔術單場最高得分表現，也成為逆轉勝的關鍵推手。貝恩貢獻24分，卡特攻下18分7籃板，席爾瓦（Tristan da Silva）替補挹注17分，班凱羅（Paolo Banchero）則拿下12分。這場勝利對魔術意義重大，他們在前一晚剛不敵黃蜂，此役成功在主場背靠背賽程中止跌回穩。金塊方面，約基奇繳出34分、21籃板、12助攻的大三元成績，依舊展現聯盟頂級中鋒的統治力。穆雷攻下24分，哈達威（Tim Hardaway Jr.）貢獻20分，華生（Peyton Watson）6投9中拿下15分，瓊斯（Spencer Jones）也有14分進帳，但團隊防守在關鍵時刻未能守成，最終以1分差距吞敗。接下來，金塊將北上客場挑戰多倫多，對手為多倫多暴龍，比賽預計於週一晚間在Scotiabank Arena開打。