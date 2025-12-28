（更新11：45，約基奇打破歷史數據）丹佛金塊今（28）日作客佛羅里達，挑戰奧蘭多魔術。儘管最終以126：127一分飲恨給奧蘭多魔術，但金塊當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）再度打出宰制級表現，拿到34分21籃板12助攻的超級大三元數據，最近兩場比賽他砍下「90分37籃板27助攻」，寫下NBA成立至今79年的歷史紀錄。賽後也在社群平台引發大量NBA球迷熱烈討論，不少球迷直言應該直接頒發年度MVP給他，也有他應該加入「GOAT（史上最佳）」的討論。
約基奇再度拿到恐怖數據
此役對上魔術隊，約基奇在38分鐘內23投11中，攻下34分，外加21籃板、12助攻，完成一場內容紮實的大三元演出，幾乎以一己之力將金塊推向勝利邊緣。可惜比賽最後關頭未能守成，讓魔術以些微差距帶走勝利，戰績提升至17勝14敗；金塊則吞下本季第8敗，戰績22勝8敗，仍穩居西區頂尖行列。
這是約基奇生涯第8次單場拿下30分20籃板10助攻，排名史上第二，僅次於傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）的16次。另外在今晚之前，從來從來沒有人在連續兩場比賽中得到90分、30個籃板和25次助攻以上的數據。就算是「90/20/20」過去也僅有唐西奇（Luka Doncic，2024年和2022年做到2次）和威斯布魯克（Russell Westbrook，2017年）做到過
球迷刷一排「GOAT」 約基奇挑戰第4座MVP
即便輸球，約基奇的表現仍讓球迷折服。多名球迷在社群媒體上留言盛讚，有人直呼他是「真正的GOAT（史上最偉大）」，也有人感嘆「這已經是另一個等級的數據」，甚至直接表示「現在就把MVP頒給他吧」。
當然，也有不同聲音出現，有球迷打趣寫道「Shai比較強」，或指出約基奇在金塊體系中兼任組織核心，觸球次數極高，自然能堆出驚人數據，讓討論更添話題性。
MVP之爭再度升溫 約基奇暫居領跑位置
約基奇本季再度成為年度MVP的核心競逐者。上季他同樣進入最終名單，但最終將獎項拱手讓給雷霆後衛「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。而在最新一期的NBA官方MVP排行榜中，約基奇已於12月底登上榜首，再次站上領跑位置。
截至本場比賽前，約基奇本季已出賽30場，場均繳出29.8分、12.1籃板、11.0助攻，投籃命中率高達6成，三分球命中率也有44%，以中鋒之姿打出近乎控衛等級的全能數據，持續刷新外界對五號位的想像。
金塊接下來將於週一作客邁阿密，對上邁阿密熱火，約基奇是否能延續這波MVP級表現，仍是聯盟關注焦點。
