NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人在聖誕大戰慘敗給休士頓火箭後，球隊內部的矛盾與外界的質疑聲浪來到最高點。前NBA年度最佳教練、現任球評米契爾（Sam Mitchell）近日在節目上投下一顆震撼彈，直言40歲的詹姆斯（LeBron James）必須接受自己不再是球隊一哥的事實。米契爾在《SiriusXM》節目中毫不留情地指出，詹姆斯似乎還沒認清現實。「這就是詹姆斯不明白的地方，他還沒意識到，」米契爾說道：「無論你去哪一支球隊，你都只是第三選擇（3rd option）。你再也無法去一支球隊然後當老大了。就算你去了華盛頓巫師，你依然不會是頭號選擇。」這番言論雖然刺耳，卻也反映了湖人本季的現況。隨著超級巨星唐西奇（Luka Doncic）的加盟，以及「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）的強勢崛起，詹姆斯在進攻端的順位確實已退居第三。加上本季受到坐骨神經痛等傷勢困擾，雖然他場均仍有20分、6.8助攻與5.1籃板，投籃命中率 48.5%的水準，但統治力已不復當年。除了外界的看衰，湖人內部的氣氛也降至冰點。湖人開季一度打出15勝4敗的佳績，近期卻在10場比賽中輸掉 6 場，防守端的崩盤是最大主因。總教練 JJ 瑞迪克（JJ Redick）在聖誕大戰輸球後，罕見地對媒體大發雷霆，批評球員缺乏職業精神。「我們現在根本不在乎，這才是最讓人火大的地方。我們不在乎那些贏球必須做的細節，我們沒有展現出職業球員該有的態度。」數據顯示，湖人在對陣火箭的比賽中，讓對手投籃命中率高達53.3%，籃板球更是以25：48被徹底輾壓，讓火箭光靠二次進攻就拿了24分。名嘴帕金斯（Kendrick Perkins）也看不下去，質疑詹姆斯的肢體語言不佳，甚至建議雙方或許是時候分道揚鑣。儘管目前湖人仍以19勝10敗暫居西區第四，但亮麗戰績的背後已浮現裂痕。