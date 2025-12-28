隨著即將年滿41歲，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的NBA「生涯後九洞」已展開，這一點在本季顯得格外明顯。近期洛杉磯湖人陷入低潮，主帥瑞迪克（JJ Redick）在聖誕大戰失利後痛批球隊，直言球員努力不夠，外界也質疑詹姆斯對高爾夫球的過度投入，是否已經影響到了他在場上的發揮和專注。
湖人慘輸火箭 瑞迪克要球員皮繃緊
在聖誕大戰中，洛杉磯湖人以96：119慘敗給休士頓火箭，吞下第三場連續大比分失利。詹姆斯全場攻下18分、5助攻、2籃板，但在他上場的時間內，湖人淨負多達33分，為全隊最差。
賽後，湖人總教練瑞迪克罕見重話抨擊球隊態度，直指球員在場上缺乏「努力與執行力」，甚至質疑球隊目前不夠在乎比賽。「我已經告訴球員，星期六的訓練會很不舒服，球隊會議也會很不舒服，我不會再忍受接下來53場比賽像這樣打下去。」瑞迪克強硬表示。
Wade開玩笑解圍：「Bron現在在打高爾夫」
詹姆斯在該場比賽多此防守恍神、丟籃板，在里夫斯（Austin Reaves）受傷之後，他被迫扛起更多進攻責任，而年紀已不允許他多方面同時做出貢獻，因此在場上體系不濟時，就會選擇放掉。因此瑞迪克的話也被認為是在「敲打詹姆斯」。
不過，對於這番言論，詹姆斯似乎不太可能因此受到動搖。他的多年好友、前隊友韋德（Dwyane Wade）在Prime Video節目中幽默回應，替老友緩頰。
「Bron現在大概在他的高爾夫模擬器前面吧，LeBron才不會為這些話煩惱。」韋德笑說，這番話也呼應了先前沃爾（John Wall）提到的觀點——外界不該再期待LeBron回到年輕時的樣子。
迷上高爾夫早有跡象 退休氛圍越來越濃
事實上，LeBron本人也未曾掩飾自己近來對高爾夫的熱情。他曾透露，當不需要比賽時，自己更常看的是YouTube上的高爾夫影片，而非NBA轉播，甚至因此婉拒評論爵士後衛喬治（Keyonte George）的全明星話題。
另外，在場上也常常出現詹姆斯做出模擬揮桿的動作，日前柯瑞（Stephen Curry）也曾發訊息歡迎他加入高球界。
消息來源：NBA on Prime
