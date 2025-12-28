猶他爵士在今（28）日晚間客場以127：114擊敗聖安東尼奧馬刺，成功終結馬刺本季聯盟最長的8連勝紀錄。馬刺當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）這一場比賽回歸先發，雖然繳出32分的表現，另外還有5阻攻，但無法幫助球隊贏球。
文班亞馬回歸先發 效率驚人仍難救主
馬刺方面，文班亞馬迎來傷癒復出後首次回到先發陣容，在27分42秒的上場時間內高效繳出32分7籃板5阻攻與3助攻的全能數據。這是他自11月14日對金州勇士拉傷左小腿、缺席12場比賽後的首度先發。
比賽第四節初段，Wembanyama曾快攻切入完成一記單手爆扣，隨後加罰命中，將分差追近至104比101，一度點燃主場氣氛，但爵士隨即穩住陣腳，未再讓比分出現實質威脅。
爵士狀態提升 馬爾卡寧砍29分
爵士此役火力平均分布，馬爾卡寧（Lauri Markkanen攻）下全隊最高的29分，喬治（Keyonte George）緊追其後拿下28分，兩人聯手主導比賽節奏。替補上陣的克雷頓（Walter Clayton Jr.）貢獻17分，努爾基期（Jusuf Nurkic）也有16分進帳，幫助爵士在吞下4連敗後拉出一波2連勝。
爵士前一晚才以131：129擊敗東區龍頭底特律活塞，連續兩晚擊倒聯盟戰績前段班球隊，狀態正逐漸加溫，也可能影響球隊本季目標，以及後續在交易截止日前的角色。
馬刺連日征戰 主力缺陣成隱憂
強森（Keldon Johnson）為馬刺拿下27分、10籃板，卡斯特（Stephon Castle）也有20分表現，但後場主力福克斯（De’Aaron Fox）因左側內收肌緊繃缺陣，對戰力仍有不小影響。
本場比賽也是馬刺6週以來首次連續在主場出賽。此前34天內有多達28天在外征戰，包括NBA盃於拉斯維加斯舉行的準決賽與決賽。儘管馬刺闖進NBA盃決賽，但該賽事成績並不列入例行賽戰績與數據統計。
我是廣告 請繼續往下閱讀
馬刺方面，文班亞馬迎來傷癒復出後首次回到先發陣容，在27分42秒的上場時間內高效繳出32分7籃板5阻攻與3助攻的全能數據。這是他自11月14日對金州勇士拉傷左小腿、缺席12場比賽後的首度先發。
比賽第四節初段，Wembanyama曾快攻切入完成一記單手爆扣，隨後加罰命中，將分差追近至104比101，一度點燃主場氣氛，但爵士隨即穩住陣腳，未再讓比分出現實質威脅。
爵士此役火力平均分布，馬爾卡寧（Lauri Markkanen攻）下全隊最高的29分，喬治（Keyonte George）緊追其後拿下28分，兩人聯手主導比賽節奏。替補上陣的克雷頓（Walter Clayton Jr.）貢獻17分，努爾基期（Jusuf Nurkic）也有16分進帳，幫助爵士在吞下4連敗後拉出一波2連勝。
爵士前一晚才以131：129擊敗東區龍頭底特律活塞，連續兩晚擊倒聯盟戰績前段班球隊，狀態正逐漸加溫，也可能影響球隊本季目標，以及後續在交易截止日前的角色。
馬刺連日征戰 主力缺陣成隱憂
強森（Keldon Johnson）為馬刺拿下27分、10籃板，卡斯特（Stephon Castle）也有20分表現，但後場主力福克斯（De’Aaron Fox）因左側內收肌緊繃缺陣，對戰力仍有不小影響。
本場比賽也是馬刺6週以來首次連續在主場出賽。此前34天內有多達28天在外征戰，包括NBA盃於拉斯維加斯舉行的準決賽與決賽。儘管馬刺闖進NBA盃決賽，但該賽事成績並不列入例行賽戰績與數據統計。