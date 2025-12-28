日本女星三上悠亞上月10日加盟台灣職籃TPBL夢想家球團，昨（27）日首度登上球場應援，帶來〈OVERDRIVE〉以及TWICE組曲熱舞，掀起球迷追隨旋風，就連YouTuber家寧也被其魅力席捲，去年10月家寧在社群Threads曬出與三上悠亞合影，同框美貌程度不相上下，吸引超過58萬人朝聖，粉絲幽默讚道2人：「她三上，妳優雅！」
有著超高人氣的三上悠亞，昨帶來近期超夯的撒嬌舞〈OVERDRIVE〉，也加碼演出TWICE組曲，動作俐落、表情管理到位，展現不俗的舞蹈功力。
三上悠亞一出場，觀眾席上紛紛暴動，當她經過場邊或走道，粉絲手上拿著手機、相機狂按快門，擠得現場水洩不通，網友笑稱場面宛如攝影大賽。
特別的是，家寧昔日早就超前部署，在社群曬出跟三上悠亞合照影片，妝容精緻面對鏡頭，2人擺出可愛手勢，笑容甜美燦爛，畫面超級養眼，粉絲看了忍不住驚喊：「她三上，妳優雅」、「三上悠亞真的是女神！妳們都超漂亮！」
除此之外，三上悠亞應援完後，換上一身私服走出會場，上半身穿著白色背心、白色外套，搭配牛仔褲、牛仔棒球帽，腳踩毛毛拖鞋，在低溫中看上去有些單薄，所幸有不少熱情粉絲陪伴下班路，與台灣球迷的互動相當親切可愛。
🔺資料來源－
三上悠亞IG、家寧Threads
🔺看更多－
三上悠亞私服太香！上半身純白全看光 不怕低溫、粉絲暖心陪下班
直擊／勝利女神三上悠亞降臨！撒嬌舞+TWICE組曲 全場粉絲都嗨翻
三上悠亞太寵粉！聖誕比基尼美照曝光 應援前請粉絲眼睛吃冰淇淋
圖輯／三上悠亞來了！多張辣照曝光畫面香爆 首場應援秀本週登場
