▲金宇彬（如圖）、申敏兒總是默默做善事。（圖／IG@____kimwoobin）

韓國演藝圈情侶檔金宇彬、申敏兒愛情長跑十年，日前終於舉辦婚禮，婚禮前夫妻倆向韓國慈善團體捐款了3億韓幣（約台幣650萬），想不到剛過聖誕節，金宇彬又傳出默默行善，他為首爾峨山醫院兒童病房的病童們送上了200份聖誕禮物，而這已經是他連續第四年這樣做了！根據韓媒《NEWS1》報導，金宇彬為首爾峨山醫院兒童病房的病童們準備了聖誕禮物，其中包括繪畫組合、圍巾等禮物，約有200名小朋友收到了金宇彬的愛心，他也在禮物上附上了想傳達的訊息，「希望今年的聖誕節也有奇蹟，2026年只能夠健康、更幸福，宇彬叔叔。」不僅如此，金宇彬、申敏兒結婚前為韓林燒傷基金會、首爾峨山醫院及、好朋友們（Good Neighbors）等多個機構捐款，共捐贈3億韓幣，在婚禮前夕延續多年來持續低調捐款的善舉。據悉，申敏兒自2009年起持續捐款至今已超過15年，累積金額逼近40億韓幣（約台幣1億），捐助對象包含燒傷患者、弱勢兒童及老人等，以每年穩定捐贈的方式，不斷低調助人，展現「人美心更美」的長久善舉，還被譽為「人間維納斯」和「總統級慈善家」。金宇彬與申敏兒於因合作拍攝廣告結緣，2015年兩人大方承認戀情，2017年金宇彬罹患鼻咽癌、全面暫停演藝活動期間，申敏兒毅然推掉多項工作，全心陪伴在側，深情舉動感動外界，交往多年來，兩人始終走低調穩定路線，鮮少在公開場合放閃，卻以實際行動守護彼此的感情，如今宣布步入婚姻，外界普遍認為水到渠成，紛紛獻上祝福。