洛杉磯湖人在NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季開季氣勢強勁，但隨著賽季推進，問題逐漸浮上檯面。近期湖人陷入低潮，吞下3連敗，近10場比賽僅拿下4勝6敗，整體表現明顯下滑，也再度引發外界對球隊管理層的質疑。美國NBA分析師Jason Timpf在《》上直言，湖人若想真正改善現況，關鍵不在於微調陣容，而是必須解雇總管佩林卡（Rob Pelinka），甚至在交易截止日前就該做出決斷。佩林卡自2018-19賽季中途接掌湖人兵符，任內雖在2020年奪得總冠軍，但Timpf認為，除此之外，球隊多年來始終缺乏清楚的建隊方向。「在現代NBA，你需要運動能力與外線投射，但這份名單卻同時缺乏這兩點，」Timpf表示，「如果繼續讓佩林卡主導球隊，我認為湖人應該在交易截止日前就解雇他。」Timpf更進一步批評，佩林卡多年來從未展現出對現代籃球的理解，也沒有建立任何明確的球隊身分，導致湖人長期處於不上不下的尷尬狀態。更令人擔憂的是，Timpf認為湖人未來的最大資產唐西奇（Luka Doncic）會漸漸對此感到不耐。唐西奇在上個賽季透過震撼交易從獨行俠來到洛杉磯，並於今年夏天與湖人簽下3年1億6500萬美元的延長合約。然而，Timpf認為，這並不代表風險已經解除。「如果再讓佩林卡繼續掌舵，我認為幾年內湖人很可能會收到唐西奇的交易申請，」Timpf直言不諱。目前唐西奇仍全心投入帶領湖人前進，本季場均繳出33.7分、8.5籃板、8.7助攻的頂級數據，但在板凳深度不足的情況下，他必須長時間承擔重任，也因此更頻繁遭遇傷勢困擾。湖人近期在聖誕節慘敗給火箭後，總教練瑞迪克（JJ Redick）也公開對球隊態度與執行力表達不滿，顯示球隊內部壓力正在累積。在戰績下滑、核心球星承擔過重、管理層方向備受質疑的多重背景下，是否繼續信任佩林卡，已成為湖人管理階層無法迴避的關鍵抉擇。外界普遍認為，若不及早行動，湖人恐怕不只浪費一個賽季，甚至可能動搖整個後LeBron時代的核心布局。