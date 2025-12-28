我是廣告 請繼續往下閱讀

近期拉出一波3連勝佳績、逐漸擺脫開季低潮的洛杉磯快艇，在台灣時間28日再度進行陣容調整。為了強化後場深度，球團宣布以雙向合約（Two-Way Contract）簽回曾在發展聯盟（G League）單場狂轟53分的後衛華盛頓（Tyty Washington）。根據美媒《The Athletic》隨隊記者莫瑞（Law Murray）的報導，快艇此次補強意圖明顯。由於隊上的雙向合約名額已滿，為了迎回華盛頓，球團不得不做出取捨，宣布釋出另一名後衛丹尼斯（RayJ Dennis）以騰出空間。現年24歲的華盛頓其實對快艇體系並不陌生。早在今年7月，他就曾與快艇簽下一份「Exhibit 10」合約並參與季前訓練營，雖然在開季名單決選時遭到割愛，但他並未氣餒，轉而前往快艇旗下的發展聯盟隊伍「聖地牙哥快艇」持續磨練。華盛頓在發展聯盟展現了高人一等的統治力。本季出賽16場，他繳出場均19.9分、5.2籃板、5.6助攻以及1.6抄截的全能成績單。更難能可貴的是他的進攻效率，整體投籃命中率逼近5成（49.4%），三分球命中率更是高達43.4%，罰球線上的把握度也有89.3%。過去他更曾在G聯盟有過單場豪取53分、10籃板的瘋狂紀錄。回顧華盛頓的職業生涯，起步雖高但波折不斷。他是2022年休士頓火箭以首輪第29順位選進的潛力新秀，但隨後在2023年夏天淪為交易籌碼，輾轉流浪於老鷹、雷霆，甚至曾短暫以雙向合約效力過公鹿與太陽。雖然他在NBA正式例行賽的場均數據僅有3.3分，尚未完全兌現天賦，但他在發展聯盟展現的穩定投射與組織能力，正是目前快艇板凳席所需要的。正式簽約後，他將與桑德斯（Kobe Sanders）及米勒（Jordan Miller）共同扛起快艇雙向合約球員的重任，隨時準備支援一軍火線。