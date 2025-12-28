我是廣告 請繼續往下閱讀

根據「ESPN」最新消息，芝加哥小熊宣布以1年合約簽下「前美聯救援王之子」31歲牛棚右投哈維（Hunter Harvey），他本季因傷僅在大聯盟出賽12場，但成績相當優異，累積10.2局僅被打出6支安打，還狂飆11次三振，且1分未失。哈維的父親布萊恩（Bryan Harvey）過去也是MLB大聯盟牛棚名投，不僅曾入選2次明星賽，還於1991年以單季46次救援成功，成功獲得該年度美聯救援王，MLB生涯9年累積177次救援成功。哈維也承襲父親優異的牛棚投手血脈，自2019年登上大聯盟以來，累積182場登板就拿到65次中繼、11次救援成功，球威是其最大特色，最快球速則飆到99英里，合計185局中就投出201次三振，生涯每九局三振多達10.1次，防禦率僅3.11、每局被上壘率則為1.103。自2022年起的3季期間，哈維總計為國民、皇家出賽多達144場，但本季卻受到傷勢影響，先是於4月因肌肉拉傷進入60天傷兵名單，7月復出後遭遇右內收肌二級拉傷，本季最終僅出賽12場。儘管哈維本季因傷影響出賽數，但在有限出賽時間中，成績依舊維持高檔，10.2局投球送出11次三振，被打擊率僅1成58，且12場中1分未失，球速方面，本季哈維直球極速仍可達到96.1英哩（約154.6公里），也讓小熊願意端出1年約，期望他明年健康回歸賽場。