我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今永昇太近2年為芝加哥小熊穩定先發54場，繳出24勝11敗，防禦率3.28佳績。（圖／美聯社／達志影像）

WBC世界棒球經典賽明年3月開打，日本國家隊日前公布首波8人名單，除大谷翔平外，還有洛杉磯天使菊池雄星與日職火腿鬥士王牌伊藤大海，再加上有望參戰的山本由伸，「究極體」先發輪值逐漸成形。論上屆經典賽最精采時刻，莫過於決賽上，大谷翔平9局下兩出局，於滿球數情況下三振當時的隊友、MLB最強打者楚奧特（Mike Trout），率領日本3：2擊敗美國封王，而該場比賽日本先發投手，正是今永昇太，他當時還是日職橫濱DeNA的當家王牌。隔年今永昇太宣布挑戰大聯盟，山田結軌透露，今永昇太本屆依舊有高機率入選經典賽正選名單，憑藉2年大聯盟經驗，迎戰世界各國豪強組成的世界級打線。今永昇太近2年成為小熊先發輪值固定成員，合計先發多達54場，還曾於季後賽登板，作為大聯盟球隊的中流砥柱，日本隊也很期望他回歸，除了他是隊內除了菊池雄星外的另一名左投，他相比其他日職左投，也更熟悉上屆比賽中尚未採用的投球計時器。山田結軌也排出最理想的日本隊先發陣容，包含山本由伸、菊池雄星、菅野智之、千賀滉大與今永昇太，符合總教練井端弘和日前透露，正考慮以多位大聯盟投手擔任先發。同時井端弘和也提到本屆的輪替邏輯，「我並不打算讓他們投太長局數。我認為，如果我們輪替多名投手、每一位投短局，整體安排上會更加流暢。」在這樣的前提下，備妥更多位先發底投手成為關鍵要素，而今永昇太，不論是擔任先發、2先發甚至論戰局調往長中繼都能勝任，是日本隊內最重要的活棋之一。