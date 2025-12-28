我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB洛杉磯道奇超級巨星大谷翔平，本季不僅蟬聯國聯年度MVP，還首度達成單季55轟成就，相比砲聲隆隆的全壘打，大谷翔平本季打點卻僅有102分，創下史上55轟砲手最少打點紀錄，日刊體育就指出，除了得點圈打擊率偏低以外，主因還是在於大谷翔平多擔任第一棒，首打席壘上跑者較少緣故。大谷翔平今年打擊率2成82、55轟、102分打點，打點雖連續2年破百，但與去年54轟、130分打點差距甚大，大谷翔平也成為史上打出55轟重砲手中，單季最少打點的球星，原紀錄為1997年運動家強打麥奎爾（Mark McGwire）的58轟、123打點。日刊體育提到，大谷翔平今年得點圈打擊率為2成47，去年則是2成83，與生涯至今平均打擊率2成93接近，壘上有跑者時打擊率相比去年有所下滑，間接導致打點下滑多達28分。此外，大谷翔平今年自開季就固定在開路先鋒角色，去年則有多達3個月都擔任第二棒，首棒則是另一位年度MVP貝茲（Mookie Betts）。儘管打點這項傳統數據降低，但實際上大谷翔平本季進階數據與去年差距不大，除贏球貢獻值連2年為全大聯盟最高，上壘率3成92甚至優於上季，OPS+179與去年187也並未有太多差異，顯示大谷翔平仍是全聯盟最可怕的首棒打者。