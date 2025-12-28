「威少」威斯布魯克（Russell Westbrook）在台灣時間28日寫下生涯重要一夜。效力沙加緬度國王的他，在對上達拉斯獨行俠的比賽中，不僅幫助球隊以113：107取勝，更在同一晚完成兩項歷史級成就，助攻榜超越洛杉磯湖人傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）升至NBA史上第7名，同時成為聯盟史上第14位抄截突破2000次的球員。
超越魔術強森 居助攻榜史上第7人
威斯布魯克在首節送出個人生涯第10,142次助攻，正式超越魔術強森（10,141次），登上NBA歷史助攻榜第7位。該役他再添7次助攻，目前生涯累積10,149次助攻，是以1,268場比賽完成此成就；相較之下，魔術強森在906場比賽中完成10,141次助攻。
這位9度入選明星賽、並於2017年榮膺年度MVP的老將，生涯曾三度拿下助攻王（2018、2019、2021）。依照目前進度，他本季有望再追過兩名傳奇控衛──第6名的傑克遜（Mark Jackson，10,334次）與第5名的奈許（Steve Nash，10,335次）。助攻榜前段班還包括第4名的詹姆斯（LeBron James，11,673次），其生涯紀錄仍在持續累積中。
威斯布魯克達成2000次抄截 史上第14人
除了助攻榜的突破，威斯布魯克同場也完成生涯第2000次抄截，成為NBA史上第14位達標的球員。本季至今31場比賽平均1.5次抄截的表現，讓他有機會再向前追趕布雷洛克（Mookie Blaylock，第13名，2,075次）與名人堂球星馬龍（Karl Malone，第12名，2,085次），甚至挑戰羅伯森（Alvin Robertson）與歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）的歷史位置。
在一場例行賽中同時刷新兩項歷史門檻，威斯布魯克再次證明，無論歲月如何推移，他對比賽的影響力與全能身手，依舊寫在NBA的歷史長河之中。
消息來源：NBA
