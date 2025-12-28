我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小禎曝光地震後的家中慘況。（圖／小禎IG@karenhu1984）

台灣東部海域在昨（27）日晚間發生規模7.0地震，地震專家郭鎧紋表示，最大震度達4級，釋放能量等同於16顆原子彈，讓全台都陷入驚嚇。而許多藝人也第一時間發文報平安，小禎（胡盈禎）也在深夜驚嚇表示自己差點只穿著內褲就跑出去，直呼「好可怕」，還公開了家中慘況，木偶娃娃竟直接摔斷腿。昨晚的地震導致全台都有感，許多地方也因此傳出災情。而小禎也在深夜於IG發文，「剛剛真的是差一點～只穿著內褲要跑出去了，好可怕」，還放了幾個哭臉貼圖，看來還處於驚嚇中。小禎拍攝的照片中，也可見到因地震關係，不少東西都掉落，還有一個木偶玩具的腿被摔斷，除此之外，小禎的赤腳也入鏡，看來是在地震當時非常慌亂的在家中赤腳走動，憑著一張照片就能看出稍早地震的強度。回顧本起地震詳細資訊，12月27日晚間11時5分，宜蘭外海突發規模7.0地震，國家警報大響，中央氣象署地震測報中心科長陳達毅表示，這次地震最大震度來到4級，新北市4級震度持續11秒、宜蘭16秒，花蓮則是21秒，雖然地震規模很大，但因為深度較深、位置在外海，才沒讓災害加劇。陳達毅科長也進一步說明，本次地震發生位置在宜蘭外海，主因是菲律賓海板塊和歐亞板塊之間的隱沒帶活動，通常深度較深。地震專家郭鎧紋也強調，規模7.0的地震，釋放能量等同於16顆原子彈，震度表現上，台灣本島最大為4級，並告知民眾未來一周仍要注意規模5.5至6.0的餘震出現。