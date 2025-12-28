新北國王今（28）日在新莊體育館賽後將進行林書豪退休儀式，今天球隊也贈送進場套票球迷「林書豪退休儀式觀賽證書」，稍早國王也釋出一張「神秘嘉賓」的剪影預告，引發社群媒體瘋狂洗版。

林書豪觀賽證書限量300張

根據國王球團表示，這張「林書豪退休儀式觀賽證書」限量300張，只有套票球迷可以拿到，上面寫道，感謝您與來自世界各地的球迷一同到場，見證林書豪#7傳奇榮耀時刻，新莊城堡的燈火與吶喊因您而璀璨。你是LINSANITY傳奇中永遠的一彰。」

傳奇7號高掛　「林來瘋」正式謝幕

林書豪在今年8月31日透過社群媒體正式宣布退役，結束了長達15年的職業生涯。從NBA的尼克隊、火箭隊、湖人隊、黃蜂隊、籃網隊、老鷹隊、暴龍隊，到CBA以及最後落腳的台灣職籃PLG與TPBL，他的籃球故事激勵了無數亞裔球員。

林書豪上一季幫助國王隊奪冠，場均可以得到19.2分，另有5.7籃板和5.6助攻，數據仍然是頂級，但他選擇急流勇退，高掛球鞋，展開生涯另一階段。

林書豪球衣退休相關儀式：

