NBA今（28）日鳳凰城太陽作客紐奧良鵜鶘比賽中，於第三節剩下2分鐘時上演「拳上事故」，鵜鶘後衛阿爾瓦拉多（Jose Alvarado）與太陽中鋒威廉斯（Mark Williams）在一次掩護時發生口角，隨後更拳腳相向，最終兩人都被裁判驅逐出場，其中2度揮拳的威廉斯，上季曾被湖人相中，但最終體檢未過被退回，如今看到威廉斯場上表現，洛城球迷表示：「看起來很能打，湖人當初為啥不要他？」太陽本戰客場挑戰鵜鶘，於第三節末剩下2分鐘時，還取得87：83領先，太陽中鋒威廉斯在一次進攻回合中到弧頂為後衛掩護，擔任第一線防守者的阿爾瓦拉多第一時間推開威廉斯，隨後兩人又糾纏在一起，阿爾瓦拉多不滿上前叫囂，隨後兩人情緒失控，皆對對方揮出拳頭，後遭裁判驅逐出場。根據官方資料顯示，阿爾瓦拉多身高僅183公分，面對216公分的威廉斯卻絲毫不畏懼，主動上前挑釁還與對方換拳，被球迷稱作是身高差距最大的一場拳擊賽。至於另一位當事者威廉斯，今年初還效力夏洛特黃蜂時期，曾被湖人相中，啟動交易想換來他，但傷病史豐富的威廉斯未通過湖人隊內體檢，最終遭到退貨，今年才轉戰太陽。儘管湖人當時診斷報告顯示，威廉斯有嚴重受傷的潛在因子，但他本季轉戰太陽倒是相對健康，至今僅因輪休缺席4場，本季26場出賽中包含23場先發，場均24.5分鐘內貢獻13.3分、8.2籃板、1.3抄截與0.9火鍋，還能在場上與對手互毆後無大礙退場，讓湖人球迷感嘆道，「看起來很能打，當初湖人為什麼不要他？」、「湖人那根本是後悔了 隨便找一個理由」、「湖人在哭 不要再鞭了」