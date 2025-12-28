我是廣告 請繼續往下閱讀

林書豪今（28）日在新莊體育館迎來職業生涯的重要時刻，新北國王於賽後為他舉辦高規格球衣引退儀式，正式退休象徵傳奇生涯的「7號」球衣。這場引退典禮不僅吸引大量球迷進場，場邊更出現多位體壇名人，其中包括棒球傳奇球星周思齊與中華職棒 樂天桃猿外野手 成晉，兩人皆親臨現場向「林來瘋」傳奇致敬。曾於2024年在台北大巨蛋盛大引退的周思齊，談到林書豪的退休儀式時給予高度肯定。他表示，這樣的安排對台灣運動文化而言極具意義，「一名這麼好的球員，可以被這樣好好地紀念下來，本身就是一件很重要的事情。」周思齊也指出，球衣引退不只是個人榮耀，更是一種無形的文化資產，能夠被書寫、被傳承，象徵台灣職業運動環境的進步。回憶起「林來瘋」時期，周思齊直言時間過得飛快，「他是台灣人的驕傲，可以在NBA打球真的非常厲害，也一定非常辛苦。」他特別提到，林書豪不只是場上的表現令人敬佩，身為「哈佛小子」，更為台灣與亞洲運動界帶來巨大啟發，「他讓大家看到，運動與學業是可以兼得的，只要努力，這些事情是有可能做到的。」周思齊也強調，林書豪的球場智慧與場外影響力，都值得台灣運動圈持續學習與書寫。同樣到場觀禮的成晉，則從球迷角度分享對林書豪的印象。他表示，自己對林書豪最深刻的回憶，正是十多年前在NBA尼克隊掀起的「林來瘋」熱潮，「那時候我還在念國中，看到一個亞洲球員可以在NBA打出那樣的表現，真的覺得很不可思議。」成晉也透露，林書豪回到台灣職籃後，自己只要有時間就會進場看球，「能在現場看到他的比賽，感受那個強度，其實很開心。」對於林書豪選擇退休，成晉也送上祝福，「職業運動員一定都會面對傷勢與身體狀況的問題，既然已經做出決定，就希望他之後身體健康，退休後的道路一切順利，也能好好享受和家人相處的時間。」林書豪於今年8月31日正式宣布退役，結束長達15年的職業籃球生涯。從NBA多支球隊，到CBA與台灣職籃，他的故事激勵無數球迷與年輕運動員。今晚隨著「7號」球衣高掛新莊體育館上空，「林來瘋」正式謝幕，也為台灣運動史留下深具象徵意義的一刻。