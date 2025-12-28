我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新北國王於賽後為他舉辦高規格球衣引退儀式，正式退休象徵其傳奇生涯的「7號」球衣。典禮現場不僅座無虛席，場館上方更懸掛林書豪旅美、返台各時期球衣。（圖／記者黃建霖攝）

林書豪 今（28）日在新莊體育館迎來職業生涯的重要時刻，新北國王於賽後為他舉辦高規格球衣引退儀式，正式退休象徵其傳奇生涯的「7號」球衣。典禮現場不僅座無虛席，場館上方更懸掛林書豪旅美、返台各時期球衣，完整回顧其橫跨NBA、亞洲與台灣職籃的輝煌歷程，別具歷史意義。對於這場引退盛典，球評左從凱給予高度評價。他指出，能在固定主場為球員舉辦球衣引退，象徵台灣職籃正逐步走向成熟與職業化。而在奧運拿過獎牌的林郁婷、羅嘉翎則對於林書豪用頭腦打球的聰明球風印象深刻。「現在新莊就像國王的城堡，在自己的主場退休林書豪的球衣，是對他最直接的肯定，也感謝他這幾季對球隊的貢獻。」左從凱也強調，球衣引退不只是儀式，更代表聯盟與球團對歷史與文化的重視。左從凱回憶，自己早在「林來瘋」時期就開始關注林書豪，從勇士、尼克，一路到回到台灣職籃，幾乎見證他整段職業生涯。「能在NBA生存本來就不容易，他回到台灣後，不論場上態度、領導球隊的方式，甚至場下與球團的互動，都是年輕球員非常好的榜樣。」左從凱也特別提到林書豪在NBA面對Kobe Bryant時打出代表作的經典戰役，認為那場比賽「真正讓全世界記住他的名字」。除了籃球界人士到場致意，現場也吸引其他項目的頂尖選手共襄盛舉。台灣奧運拳擊金牌得主林郁婷與奧運跆拳道銅牌得主羅嘉翎皆現身新莊體育館，親自進場觀禮，向這位跨世代的體壇傳奇致敬。林郁婷表示，林書豪能在歐美主流的NBA舞台發光發熱，最終回到台灣、以如此榮耀的方式退休，是每一位運動員都嚮往的時刻，「他不只是靠天賦，更是用頭腦、用策略在打球，這點跟拳擊其實很像，非常值得學習。」羅嘉翎則提到，自己雖然平時以關注台灣職籃為主，但「林來瘋」時期的林書豪，幾乎是全世界都在看的明星球員，「他讓大家看到，華人運動員也能站上世界舞台」。隨著7號球衣緩緩升上新莊體育館上空，象徵一段傳奇正式封存，也代表台灣職業運動在儀式感與文化傳承上的重要一步。「林來瘋」不只是過去的記憶，更成為台灣體壇持續前進的精神象徵。