我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒中信兄弟前球星、現任亞洲棒球總會（BFA）會長特助周思齊，日前接受媒體訪問時，曾表達看好中國棒球未來發展，相關言論成為熱門討論話題。未料竟有網友在社群上發表不理性留言，甚至涉及死亡威脅，對此，周思齊透過律師報案，未來也將追究法律責任。周思齊去年從兄弟退役後，轉任亞棒總會長特助，時常在亞洲各地奔波，協助棒運發展，10月結束中國平潭亞錦賽賽務協助後，返台接受媒體採訪，他也大方在中國的所見所聞。周思齊當時表示，亞洲棒球整體發展與美國、日本還有差距，但卻是往好的方向走。周思齊提到中國有心發展棒球運動，「中國少棒非常多，光福建目標一年要組300隻，他們有心要往上。」此外，周思齊也證實中國將要重啟職棒，並認為未來亞洲市場會很大。周思齊正面看待中國棒球發展，相關言論成為網路熱議話題，隨著中國城市聯賽（CPB）成立，話題也持續延燒，有望有樂見中國大力投入棒球，有有網友持反面意見，認為會影響台灣棒球底蘊。不過社群上討論歸討論，竟有不理性網友留下情緒化留言，更涉及死亡威脅，對此，周思齊透過經紀人表示，「近日有特定人士於網路上針對周思齊散布不實言論，並以情緒化、非理性方式進行謾罵，部分內容更涉及對其本人之威脅。相關言論已嚴重侵害周思齊之名譽與人身安全，情節顯非言論自由所能容許。對此，周思齊已委請律師完成報案，並進行相關證據之蒐集與保全，後續將依法追究相關法律責任，以維護自身權益，並遏止不實指控、網路霸凌及恐嚇行為。」