▲五月天貝斯手瑪莎（如圖）在點歌橋段，主動幫觀眾分析星座，因他本名是蔡昇晏，團員虧他是「蔡綺陽」。（圖／相信音樂提供）

觀眾現點現唱大拼盤 有帶子準備這麼快的嗎？

台中名產大亂鬥！太陽餅沒太陽、金錢豹沒金錢？

瑪莎變身國師「蔡」綺陽！點評摩羯座求生欲極強

五月天《回到那一天》巡迴演唱會今（28）日晚間將在台中洲際棒球場演出第二場。先前阿信與F4成員朱孝天合作後，意外捲入一場關於表演方式的熱議，後續朱孝天已發文道歉。阿信昨（27）日晚間也以最直接的方式回應。在點歌橋段，讓觀眾現點現唱，甚至有歌曲隨機大拼盤，把〈寵上天〉和〈出頭天〉隨機拼在一起變成一首新歌〈寵你出頭天〉，唱完之後，阿信對觀眾表示：「是真唱吧！有準備帶子這麼快的嗎？」昨晚在點歌橋段時，有觀眾自製了鹹酥雞菜單讓五月天翻牌，翻開都會是一首歌，阿信隨機把〈寵上天〉與〈出頭天〉湊在一起唱，還把歌名接在一起，變成〈寵你出頭天〉，其他成員也都很有即興演奏能力，即興發揮，順利將這兩首歌接在一起唱。唱完之後，阿信對觀眾說：「是真唱吧，有人準備播放帶這麼快的嗎？」有五月天成員一貫的犀利和幽默，簡單的一句話，讓流言不攻自破。看五月天演唱會，除了聽歌，招牌的垃圾話也是五迷喜愛的橋段。昨晚現場有來自新加坡的母女檔點唱，阿信順勢聊起台中美食，詢問從新加坡來台中，有沒有吃到太陽餅了。還幽默提醒：「太陽餅裡面沒有太陽喔。」團員們立刻接力吐槽，鼓手冠佑說既然太陽餅沒太陽，那他想吃老婆餅，結果被虧說老婆餅裡也沒有老婆。話題突然歪樓到台中知名的金錢豹酒店，團員笑稱裡面沒有「金錢」，阿信則神來一筆：「是沒有豹吧。」讓全場大笑。輪到瑪莎和歌迷互動點歌時，他點到一位過生日的粉絲，他剛開始要分析對方的摩羯座特質時，阿信怕瑪莎會犀利地說出一些不中聽的話，趕緊在一旁提醒：「周杰倫也是摩羯座喔。」聽到天王的名字，瑪莎瞬間很有求生欲，改口大讚：「摩羯座天性悶騷，但充滿才華，不過才華不外露，對自己要求非常高。」精闢又不得罪人的分析，讓其他團員也忍不住虧他簡直是星座專家唐綺陽上身，也因為瑪莎本名是蔡昇晏，團員都說他要變身成「蔡綺陽」了，瑪莎也接哏自嘲：「以後五月天不玩了，我也想朝國師之路發展。」