▲TPBL王志群秘書長送林書豪禮物。（圖／啟程國際運動行銷提供）

▲PLG代表陳建州致贈紀念籃球。（圖／啟程國際運動行銷提供）

林書豪 今（28）日於新莊體育館舉行《豪情不滅》球迷與媒體感恩見面會，親自向長年支持他的球迷與媒體致謝，也為自己的球員生涯畫下句點。談到退休決定時，林書豪語氣平靜卻情感真摯，首度提及「兒子的一次反應」，成為他重新思考人生排序的重要關鍵。林書豪透露，上季為了拚冠軍，長時間投入訓練與比賽，犧牲大量陪伴家人的時間，「有一次我回到家，我兒子看到我竟然哭了，那一刻我才發現，他對我變得陌生了。」這個畫面深深觸動他的內心，也讓他開始正視自己在家庭與籃球之間所付出的代價。他直言，家人成為他決定退休的核心原因之一，「那一刻我真的停下來問自己，現在人生最重要的是什麼。」除了家庭因素，林書豪也坦承長年累積的傷勢，已開始影響日常生活。包含膝蓋無法順利彎曲，甚至陪兒子溜滑梯都感到困難，讓他意識到身體已經向自己發出明確訊號。在見面會現場氣氛溫馨輕鬆，當被球迷起鬨詢問「要不要生三個，直接組一支籃球隊？」時，林書豪先是露出靦腆笑容，隨後幽默回應「我覺得應該做不到」，引發全場大笑。回顧退休的決定，林書豪再次強調，這並非一時衝動，而是歷經3至4年的反覆思考。他坦言，自己曾一度決定回歸賽場，甚至傳訊息向所有人表示「I’m Back」，但深夜卻出現強烈的不安與矛盾，最終在與家人、心理師深入討論後，確認內心已無法在百分之百投入的狀態下繼續比賽。林書豪於今年8月底正式宣布退休，結束長達15年的職業生涯。未來他也表示，將持續投入公益與下一代培育，傳遞正確價值與正向影響力。見面會最後，他與777名球迷逐一合照、親手致贈卡片給媒體，為這段「豪情不滅」的旅程，留下溫柔而真誠的告別。